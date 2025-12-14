En medio de la participación de Wanda Nara, La Joaqui y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity (Telefe), sus hijas se volvieron inseparables. Mientras sus mamás graban el reality, ellas disfrutan de su amistad y comparten tardes de juegos y yoga.

Las mejores fotos de la tarde de yoga y juegos de las hijas de La Joaqui, Evangelina Anderson y Wanda Nara

Isabella y Francesca Icardi, Lola y Emma Demichelis, junto a Shaina y Eva —las hijas de La Joaqui— se volvieron inseparables desde que sus mamás forman parte de MasterChef Celebrity. Las nenas, que en algunos casos también comparten clases en el colegio, disfrutan del día a día juntas mientras sus mamás participan de las grabaciones del reality conducido por Wanda Nara.

Las hijas de La Joaqui, Evangelina Anderson y Wanda Nara

Este domingo 14 de diciembre, la cantante compartió en sus redes sociales tiernas imágenes de las pequeñas jugando en el parque. Tal como se pudo ver en las fotos, las mini influencers disfrutaron de una jornada al aire libre que incluyó juegos y una divertida clase de yoga, en la que practicaron distintas posturas pensadas para relajarse y divertirse.

“La felicidad es total”, escribió La Joaqui sobre una de las imágenes en las que se las ve a las nenas acostadas una arriba de la otra, ordenadas de mayor a menor. La respuesta de sus compañeras de MasterChef Celebrity no tardó en llegar: Evangelina Anderson reposteó las fotos y expresó con cariño: “Te amo, Joaqui. Y nuestras hijas también”.

Las hijas de La Joaqui, Evangelina Anderson y Wanda Nara

Como cierre de un día lleno de risas y complicidad, las imágenes reflejaron no solo la amistad que nació entre las participantes del programa, sino también el fuerte vínculo que están construyendo sus hijas, acompañándose y disfrutando juntas mientras sus madres atraviesan una experiencia televisiva tan intensa como especial.

Así son Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui

Las dos hijas de La Joaqui y ocupan un lugar central en la vida de la cantante, que atraviesa uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Shaina, de 9 años, es fruto de su relación con el referente del trap Coqeéin Montana, mientras que Eva, de 7, nació de una relación anterior, una etapa de su vida que estuvo marcada por situaciones de violencia de género que la artista decidió visibilizar con el paso del tiempo.

Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui

Hoy, instalada en un presente mucho más luminoso, La Joaqui se muestra plenamente enamorada del cantante Luck Ra y no duda en dejar atrás los años atravesados por el maltrato. A través de sus redes sociales, comparte destellos de su día a día y de los momentos más felices en familia.

Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui

Si bien en sus comienzos solía publicar imágenes de sus hijas con mayor frecuencia, actualmente opta por resguardarlas y limitar su exposición pública. Aun así, Shaina cuenta con un perfil en redes sociales supervisado por su mamá, desde donde se pueden ver pequeños fragmentos de su rutina junto a Eva, los videos que graba con sus amigas y las distintas actividades que comparten en familia.