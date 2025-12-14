Araceli González lloró en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de la relación que mantiene con Adrián Suar, su expareja y el padre de su hijo. Durante la charla con la conductora, la actriz no pudo evitar quebrarse y expresó con profunda emoción: “Es un hombre que amé con toda mi alma”.

Araceli González lloró al hablar de Adrián Suar: "Es un hombre que amé con toda mi alma"

Desde hace algunos días, Araceli González volvió a quedar en el centro de la escena tras sincerarse sobre el vínculo actual que mantiene con Adrián Suar. “Con todo el mundo él es divino. Conmigo no”, afirmó el pasado 4 de diciembre cuando le preguntaron cómo estaba su relación con el productor. En ese mismo testimonio, recordó una frase que aún hoy le genera dolor: “Él dijo que nosotros no éramos familia. Yo soy familia porque tuve un hijo hermoso, soñado, bello, pero no es mi problema. Él sabrá”.

En ese contexto, la actriz fue invitada a La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) y volvió a emocionarse al hablar del padre de su hijo Tomás. “No me llevo. Pero no por una elección mía. Hay veces que las partes eligen que los vínculos sean así cuando se terminan”, explicó ante la conductora y los invitados, dejando en claro que la distancia no siempre es una decisión compartida.

Araceli González y Adrián Suar

Para profundizar en su mirada sobre las separaciones, Araceli González recordó su primer matrimonio con Rubén Torrente, del que nació su hija Florencia, y marcó la diferencia entre una ruptura conciliada y otra atravesada por el silencio. “Divorciarse no es fácil. Fue un momento muy difícil, pero con el tiempo hubo un regreso desde el agradecimiento. Me habló y me agradeció cómo había criado a su hija. Eso es conciliar, eso está bueno. Pero a veces no se puede”, reflexionó.

Araceli González sobre su relación con Adrián Suar: "Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo"

Por otro lado, la artista mencionó cómo la exposición mediática impactó en su familia, especialmente cuando nació Tomás. “Yo le dije a Toto: ‘Cuando vos naciste parecía que nacía el príncipe Carlos’”, contó, al diferenciar entre la intimidad y lo que se construye desde afuera. “Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”, afirmó.

Araceli González con sus hijos Flor Torrente y Toto Suar

Visiblemente conmovida, Araceli González se disculpó por sus lágrimas y dejó una de las frases más fuertes de la noche sobre su relación con Adrián Suar: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”. Luego, explicó el motivo de su tristeza: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger”. En ese sentido, remarcó que siempre eligió el silencio mediático: “Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.

De esta manera, la actriz dejó en claro que, pese al dolor, eligió seguir adelante desde el silencio y lejos del escándalo. Fiel a su perfil reservado, Araceli González remarcó que su prioridad siempre fue el bienestar de sus hijos y el cuidado de lo que considera sagrado: la familia.