Héctor Alterio murió a los 96 años en Madrid, ciudad donde residía desde hace décadas y donde desarrolló gran parte de su carrera. Dueño de una trayectoria sin precedentes y un Premio Oscar, fue uno de los actores argentinos más destacados de su generación, con un reconocimiento que trascendió fronteras y lo convirtió en una figura clave del cine, el teatro y la cultura.

Murió Héctor Alterio a los 96 años: el adiós a uno de los grandes actores argentinos

Héctor Alterio murió a los 96 años, en España, según confirmó su familia este sábado 13 de diciembre. El actor de teatro, cine y televisión, dejó una trayectoria que supera las 150 películas y una huella cultural atravesada por la memoria histórica, el exilio y la defensa de los derechos humanos. El artista argentino falleció en Madrid, ciudad donde residía desde hace décadas, “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, y estando activo hasta el día de hoy”, tal como expresó la familia Alterio-Bacaicoa.

Héctor Alterio

Héctor Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó como actor en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Luego de formarse en Arte Dramático, creó la compañía Nuevo Teatro, desde donde impulsó la renovación de la escena argentina durante los años 60. Si bien su talento se destacó sobre las tablas, su popularidad llegó de la mano del cine, participando en exitosas películas junto a directores como Leopoldo Torre Nilsson.

En 1975 se instaló en España tras ser amenazado de muerte por la Triple A. Allí comenzó una etapa clave de su carrera, con trabajos inolvidables en películas como A un dios desconocido, de Jaime Chávarri —que le valió la Concha de Plata en San Sebastián—, El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, y El nido, de Jaime de Armiñán, nominada al Oscar.

Héctor Alterio en El hijo de la novia

Aun viviendo en Europa, nunca se alejó del cine argentino. Protagonizó cuatro de las primeras películas nacionales nominadas al Oscar: La tregua, Camila, La historia oficial —ganadora de la estatuilla— y El hijo de la novia. En 2004 recibió el Goya de Honor de manos de sus hijos, Ernesto y Malena Alterio, y en 2023 fue homenajeado en el CCK, en un emotivo encuentro que reunió a figuras como Ricardo Darín. Un legado inmenso que seguirá vivo en cada una de sus interpretaciones.