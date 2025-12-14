Pampita sorprendió a María Becerra con un desfile durante su show y arrasó con un look total red

En el último show de María Becerra en el Monumental, uno de los momentos más sorprendentes fue la aparición de Pampita, quien impactó con un look total red. La modelo, conocida por su elegancia y sensualidad, subió al escenario en el marco de la intro de “Jojo”, el alter ego más hot creado por la artista para su "era" actual. Con un vestido rojo, de escote pronunciado y combinado con tacones a juego, la pampeana se robó todas las miradas desde escenario 360° ubicado en el centro del estadio, realizando un sensual desfile.

Pampita deslumbró con un look rojo intenso en el show de María Becerra

Este recital, que marcó el segundo día consecutivo de show de María Becerra ante una multitud de 85.000 personas, contó con invitados de lujo como Paulo Londra, Tiago PZK y Tini Stoessel. Sin embargo, la presencia de la famosa modelo fue una gran sorpresa en la noche, captando toda la atención de los asistentes. Mientras la música continuaba, los efectos de sonido, que simulaban flashes de cámaras, se fusionaban con los movimientos de la modelo, quien desfilaba para el público y recibía una gran ovación.

La participación de Pampita se hizo viral rápidamente en las redes sociales, donde miles de seguidores se mostraron sorprendidos por su inesperada presencia. A través de sus historias de Instagram, la conductora celebró el momento y compartió varios videos y fotos de su participación, transmitiendo la emoción que sentía al ser parte de un show tan icónico para la joven cantante.

El beauty look de Pampita para su aparición sorpresa

El look que eligió para la ocasión reflejó perfectamente su estilo sofisticado y sensual. El vestido rojo, de una tela ligera y fluida, destacaba su figura con un escote profundo y un corte que permitía libertad de movimiento, mientras que los tacones rosados agregaban un toque de glamour. La modelo completó su look con un peinado suave y natural, dejando que su melena ondulada cayera sobre sus hombros, y maquillaje en tonos neutros que resaltaba su belleza. Una elección muy acertada para lucirse en el gran evento.

Sin duda, esta aparición de Pampita en el show de María Becerra quedó grabada en la memoria de los asistentes, quienes aplaudieron y celebraron el momento con entusiasmo, mientras las redes sociales no paraban de compartir las imágenes y videos del recital.

Videos: DF Entertaiment