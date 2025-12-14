Así está hoy Matías, el hijo de Maru Botana, a sus 22 años

Matías, el hijo de Maru Botana, cumplió 22 años y su mamá eligió celebrarlo de una manera muy especial. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la reconocida cocinera compartió varias fotos que recorren distintas etapas de la vida de su hijo: imágenes de cuando era pequeño, postales actuales junto a amigos, momentos familiares y también algunas escenas de su presente amoroso junto a su novia, Simo, una joven influencer con quien mantiene una relación desde hace un tiempo.

Así luce Matías, el hijo de Maru Botana, a sus 22 años

El posteo estuvo acompañado por un mensaje profundamente emotivo, donde Botana dejó ver el orgullo que siente por Matías y el fuerte vínculo que los une. En sus palabras, destacó la importancia de agradecer, celebrar lo que se tiene y disfrutar el camino sin perder el equilibrio. Además, recordó cómo una fecha que marcó a la familia se transformó con los años en un símbolo de suerte y aprendizaje, resignificando el paso del tiempo.

En una de las imágenes más tiernas del álbum se lo puede ver a Matías cuando era apenas un niño, en un entorno rural, con ropa de campo y un juguete en la mano, reflejando una infancia simple y conectada con la naturaleza. Otra postal lo muestra ya adulto, en una escena actual, con una expresión serena que acompaña las palabras de su madre, quien lo describe como “tranquilo y seguro”, aprendiendo a asumir responsabilidades y a equilibrar su vida personal.

También hay lugar para las fotos junto a su familia, donde se lo ve sonriente al lado de Maru, en una imagen tomada frente al mar, que transmite cercanía y complicidad. La cocinera no dudó en destacar cuánto le gusta mimarlo, acompañarlo y estar presente para charlar y ayudarlo cada vez que lo necesita, reafirmando su rol de madre incondicional.

Por último, el carrusel incluye imágenes junto a Simona, su novia, con quien Matías comparte gran parte de su día a día. Juntos se los ve relajados, cómplices y felices, dejando en claro que atraviesa un momento pleno, rodeado de afectos y proyectos. A sus 22 años, el hijo de Maru Botana mantiene un perfil bajo, pero deja en evidencia una vida equilibrada, con vínculos sólidos y un presente que invita a mirar el futuro con entusiasmo.

