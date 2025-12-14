Sofi Gonet y Homero Pettinato protagonizaron una feroz pelea que incluyó acusaciones cruzadas en redes sociales: desde amenazas de muerte hasta la filtración de chats que contenían insultos. La pareja, que se separó en julio de este año, expuso mensajes y descargos que sorprendieron a sus seguidores.

Escándalo entre Sofi Gonet y Homero Pettinato: denuncias de amenazas, filtración de chats y el motivo de su última pelea

Este sábado 13 de diciembre estalló un nuevo y explosivo capítulo en la conflictiva historia entre Sofi “La Reini” Gonet y Homero Pettinato. La polémica se desató luego de que comenzara a circular una imagen del conductor de Olga muy cerca de otra joven, en una actitud que provocó la furia de su ex. Es que, según difundió la cuenta de Instagram Lo Más Popu, el humorista habría estado “a los besos” con una chica en el Centro Cultural Konex.

Sofi Gonet filtró los chats con Homero Pettinato

La imagen no pasó inadvertida para la influencer, quien reaccionó con una batería de historias en Instagram que dejaron a todos sin palabras. Lejos de mantenerse en silencio, Sofi decidió exponer capturas de chats privados que, según ella, corresponden a intercambios con su ex pareja cuando aún estaban juntos. En esos mensajes, el hijo de Roberto Pettinato la habría insultado con términos como “gato cascoteado” y “mala persona”, además de lanzarle duras acusaciones vinculadas a la forma en la que conseguía pasajes en primera clase para viajar al exterior.

Las publicaciones generaron un fuerte impacto entre sus seguidores. En las capturas también podían leerse las respuestas de Sofi, visiblemente angustiada y enojada. “Mala persona vos, enfermo. Me volviste loca con tus adicciones de mier..., desaparecés todo el tiempo y mentís sin parar”, escribió la ex participante de MasterChef Celebrity, dejando al descubierto el nivel de tensión que atravesaba la relación.

Sofía Gonet y Homero Pettinato

Pero eso no fue todo. Sofi Gonet también reveló cuál habría sido el detonante de la última pelea antes de la separación definitiva. “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total”, lanzó sin filtros contra su ex.

El descargo de Homero Pettinato sobre las acusaciones de Sofi Gonet

El escándalo no tardó en escalar y, frente a la fuerte repercusión mediática, Homero Pettinato decidió romper el silencio. A través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, el conductor dio su versión de los hechos y apuntó directamente contra su expareja.

“Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí”, comenzó diciendo, visiblemente afectado. Según explicó, la imagen que desató la polémica fue malinterpretada: “Me sacaron una foto con una amiga ayer, viendo una banda, y dijeron que yo estaba a los besos. No estuve a los besos. Es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”.

En su descargo, Pettinato se refirió puntualmente a los chats que Sofi decidió hacer públicos y reconoció el tono de sus mensajes, aunque aseguró que fueron una reacción ante situaciones previas. “Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida, porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente”, aclaró.

Los mensajes de Sofi Gonet a Homero Pettinato

Sin embargo, el momento más delicado de su testimonio llegó cuando habló de presuntas amenazas. “Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo: manipulaciones, controles, amenazas, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, de escracharme públicamente inventando cosas, de inventar chats. Amenazas de todo tipo, mil veces”, aseguró.

De esta manera, la ruptura que parecía haber quedado atrás volvió a ocupar el centro de la escena mediática, con reproches, acusaciones y una exposición pública que dejó al descubierto el costado más oscuro de una historia de amor que terminó de la peor manera.