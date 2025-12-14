Estudiantes de La Plata se consagró otra vez campeón tras vencer por penales a Racing en la final del Torneo Clausura. Felices por la consagración del Pincha, Barby Franco, Sarah Burlando y Cami Homs festejaron la nueva estrella y compartieron la intimidad de la celebración en sus redes sociales.

De Cami Homs a Barby Franco y Sarah Burlando: las famosas festejaron el nuevo campeonato de Estudiantes de La Plata

Después del agónico triunfo de Estudiantes de La Plata ante Racing en Santiago del Estero, Barby Franco, Sarah Burlando y Cami Homs compartieron la intimidad de sus festejos en las redes sociales. La modelo y su hija viajaron al Estadio Único Madre de Ciudades junto a Fernando Burlando y celebraron junto al equipo, mientras que la influencer, que está en la recta final de su embarazo, lo hizo desde su casa en Buenos Aires.

A través de sus historias de Instagram, Barby Franco mostró toda la secuencia de su viaje familiar a Santiago del Estero: desde cantar las canciones de cancha arriba del avión hasta los festejos dentro del estadio. Junto a su hija acompañaron al abogado, fanático del Pincha, y vivieron a pleno un día histórico para el club platense.

Barby Franco y Fernando Burlando

“Compartiendo tu felicidad”, escribió la modelo sobre una foto junto a su pareja, minutos después de que Estudiantes se consagrara campeón. Además, compartió imágenes de la camiseta de Sarah y de un tierno peluche que los acompañó durante la final.

Sarah Burlando

La emoción de Cami Homs tras el triunfo del Pincha

Por su parte, Cami Homs acompañó a su pareja e ídolo del club, José Sosa, desde su casa en Buenos Aires. En su perfil de Instagram, la influencer publicó el video que grabó en el momento en que Franco Pardo erró el penal y el Pincha selló la victoria. “No lo puedo creer. Dios, qué locura”, gritó emocionada y luego agregó: “Te amo. Sos gigante, mi amor”.

El agónico triunfo de Estudiantes de La Plata quedó grabado en la memoria de todos los hinchas, y las famosas no fueron la excepción. Acompañando al equipo en todo momento, Barby Franco, Sarah Burlando y Cami Homs vivieron la final con una intensidad única, cada una desde su lugar, pero todas con el mismo amor por el Pincha.