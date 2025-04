De “El Hijo de la Novia” al “doble” de Benigni: la insólita anécdota de Eduardo Blanco en los Premios Oscar

Eduardo Blanco fue invitado a +Caras, el ciclo conducido por Héctor Maugeri en Caras TV, donde repasó momentos clave de su vida personal y profesional: su vínculo con Juan José Campanella, el recuerdo de su padre, y una inesperada anécdota vivida en los Premios Oscar.

En medio de la conversación, Maugeri comentó: “Te bautizaron Roberto Benigni. Hay una amorosidad actoral que comparten”. Y el actor rememoró con humor lo que vivió durante la entrega de los premios en Hollywood, adonde viajó como parte del equipo de El hijo de la novia, nominada a Mejor Película Extranjera en 2002.

“Dos años después de que Roberto Benigni ganara el Oscar por La vida es bella, nosotros fuimos invitados por El hijo de la novia. Estaba en la alfombra roja y, de repente, me confunden con él. Un señor se acercó excitado a pedirme una foto para su madre italiana, que me admiraba”, contó entre risas. “Y, por supuesto, me la saqué”. Con su característico sentido del humor, agregó: “Era como estar colado en una fiesta, pero esta vez estaba invitado”.

El gesto de Claudia Maradona que hizo posible su viaje a los Oscar

Más allá del momento divertido, el actor de “Luna de avellaneda” recordó que lo más importante fue lo que ocurrió antes del viaje: las personas que lo ayudaron a cumplir ese sueño. En aquel entonces, protagonizaba El último de los amantes ardientes en el Teatro Metropolitan, una obra producida por Claudia Villafañe —entonces Claudia Maradona—, entre otras. Además, tenía un contrato con Telefe y vivía en plena crisis del 2001, con sus ahorros encerrados en el banco.

“Pude ir al Oscar gracias a Telefe que me dio permiso y pude parar una semana de rodar. Y en el teatro reuní a las tres productoras, entre ellas Claudia, para preguntarles si podía ir, entendía lo delicado de suspender una semana las funciones. Antes de que yo empezara a hablar, Claudia me dice: ‘Si lo que queres es permiso para ir al Oscar, desde ya te digo: no te lo podes perder’. Me facilitó todo”, relató emocionado. “Y Teresa Costantini me pagó el pasaje”, completó.

La anécdota de Eduardo Blanco no solo revela un episodio divertido de su carrera, sino también la generosidad y el respaldo de quienes lo acompañaron en el camino. La nominación de El hijo de la novia no solo marcó un hito en su trayectoria profesional, sino que se convirtió en una de las vivencias más entrañables de su vida como actor. Gracias al apoyo incondicional de sus colegas, pudo cumplir el sueño de estar en los Premios Oscar, en un momento que aún hoy recuerda con emoción.