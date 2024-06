Virginia Demo este domingo en la gala de eliminación de Gran Hermano quedó afuera luego de uno de los mano a mano más esperado por el público. Virgiqueenia, como la llama su público, antes de abandonar la casa le dedicó a Furia Scaglione unas palabras que sorprendieron a todos.

Desde que ingresó a la casa Virginia Demo comenzó a tomar un lugar preponderante, así tuvo altibajos en su relación con Furia Scaglione y con otros participantes dentro de la casa. Sin duda luego de que Catalina Gorostidi dejó la casa más famosa del país, la relación entre Virginia Demo y Furia se rompió completamente.

En este tiempo se las ha visto protagonizar fuerte y grandes peleas con constantes humillaciones, bajezas, insultos y gritos, pero finalmente terminaron este domingo con la eliminación de la standupera. Antes de abandonar la casa de Gran Hermano Virginia le dedicó a Juliana Scaglione unas palabras impensadas de aliento.

El mensaje de Virginia Demo a Furia Scaglione

Virginia Demo, mientras se conducía a la puerta para abandonar Gran Hermano, le dijo a Furia Scaglione: “Gana Juli, ¡vamos las minas!”, fiel a su constante lucha de que la persona que gane finalmente el reality este año sea una mujer, no un hombre. Por lo que Virqueenia dejó totalmente de lado las peleas con Furia para alentarla a seguir luchando con el objetivo con el que entraron todos a la casa. Estas palabras sorprendieron a muchos de los televidentes que estaban viendo el programa, ya que nadie imaginaba que después de todas las cosas que Furia Scaglione le dijo, a Virginia Demo y a su hija, esta vaya a apoyarla.

Los votos de la gente

Luego de anunciar la salida de Virginia Demo, como es recurrente los fines de semana, Santiago del Moro instó a la escribana a traer el sobre con el resultado de los votos. “hubo más de siete millones de votos” sentenció del Moro abriendo el sobre para después mostrar que Virginia Demo se fue con el 58,3% de los votos negativos de la gente mientras que Furia Scaglione se mantiene en la casa con el 41.7%. Estos resultados indignaron aún más a los fans de “La queen”, que se encontraba ya retirándose de la casa donde se mantuvo asilada los últimos 3 meses. Desde la tribuna empezó a escucharse “gran armado” y “pelada acomodada”, cantos que en el último tiempo se venían escuchando cuando Furia Scaglione ganaba un mano a mano.

“Por favor, silencio! ¡Silencio, silencio!", explayó Santiago del Moro con un claro gesto de enojo. Pero la tribuna redoblo la apuesta y siguió con los canticos mucho más fuertes. Dándose cuenta que esto no mejoraría del Moro le pidió a la producción directamente cortar la comunicación de lo que pasaba en la casa. Allí aprovechó y realizó su descargó para con el público “Chicos, una cosa, si yo estoy adentro de la casa no se puede gritar. Ni por uno, ni por otro. ¿Estamos?". Pero su reclamó para con el público no finalizó ahí, ya que el conductor de Gran Hermano remarcó “Cuando yo estoy adentro de la casa no grita nadie. Si te gusta bien, sino te gusta…” dejó al aire para después seguir “… estas son las reglas. ” cerró sin dejar lugar a explicación ni réplica por parte de nadie.

