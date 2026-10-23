El especial momento que Valentín Yankelevich compartió con sus seguidores

Valentín Yankelevich atraviesa una etapa de intensa actividad dentro del automovilismo argentino, pero una reciente postal puso el foco en los orígenes de su carrera. A través de sus redes sociales, compartió una foto donde se lo puede ver junto a un karting. El gesto no pasó inadvertido entre sus seguidores, que rápidamente relacionaron la escena con los espacios donde comenzó a construir la experiencia que hoy aplica en una de las categorías más importantes del país.

Valentín Yankelevich compartió el especial momento que vivió en una pista de karting

Valentín Yankelevich volvió a generar repercusión entre quienes siguen de cerca su trayectoria en el automovilismo al compartir una imagen desde una pista de karting. La publicación, que rápidamente recibió reacciones de sus seguidores, mostró al joven piloto en un entorno muy significativo dentro de su recorrido deportivo. Lejos de tratarse de una imagen casual, muchos interpretaron la postal como una referencia directa a los inicios de una pasión que lo acompaña desde la infancia.

Valentín Yankelevich

La publicación que realizó en sus historias lo mostró junto a un karting, la disciplina en la que comenzó a competir antes de dar el salto a categorías superiores. Para quienes conocen su historia, el escenario elegido tuvo un significado especial, ya que esas pistas fueron parte del proceso de formación que le permitió desarrollar experiencia y adquirir las herramientas necesarias para avanzar dentro del automovilismo argentino. La imagen, para muchos, fue leída como un regreso simbólico a los lugares donde empezó a construir su camino deportivo.

Actualmente, Valentín Yankelevich se desempeña como piloto profesional en el TC2000 y forma parte de Toyota Gazoo Racing Argentina. Desde su incorporación a la categoría, el joven siguió sumando kilómetros, experiencia y nuevas responsabilidades dentro de una estructura de primer nivel. En cada presentación, conduce un vehículo con el número 5, que también tiene un valor personal y familiar, ya que el número fue elegido como homenaje a su madre, Romina Yan.

Valentín Yankelevich

El recorrido que lo llevó hasta el TC2000 fue progresivo y estuvo marcado por una formación constante. Desde muy joven mostró interés por la velocidad y por la competencia, participando en distintos ámbitos vinculados al automovilismo. Con el paso de los años fue acumulando experiencia en distintas categorías, una etapa fundamental para llegar preparado al desafío profesional. La reciente publicación desde una pista de karting volvió a poner el foco sobre esa etapa inicial y sobre el trabajo que fue construyendo.

De los karting al TC2000: el recorrido que impulsó la carrera de Valentín Yankelevich

Uno de los aspectos más destacados de su historia es el apoyo permanente de su entorno familiar, en especial el de su abuelo, Gustavo Yankelevich. A lo largo del tiempo, el reconocido productor acompañó de cerca el crecimiento deportivo de su nieto y respaldó cada uno de los desafíos que fue asumiendo dentro del automovilismo. Ese acompañamiento resultó clave durante las diferentes etapas de formación y continúa siendo una presencia importante en su carrera profesional, mientras Valentín Yankelevich sigue creciendo en el turismo carretera.

Valentín y Gustavo Yankelevich

Los seguidores del joven que reaccionaron a la historia coincidieron en que la imagen reflejaba una conexión con sus raíces deportivas. Más allá de su presente en una categoría de relevancia nacional, la postal transmitió la idea de que continúa vinculado a los espacios donde dio sus primeros pasos. La publicación también abrió nuevas conversaciones sobre la evolución que experimentó en los últimos años. Su presente en el TC2000 es el resultado de un proceso de preparación que comenzó mucho antes de su llegada a la categoría.

Mientras continúa enfocado en sus compromisos deportivos con Toyota Gazoo Racing Argentina, Valentín Yankelevich mantiene un vínculo cercano con la historia que dio origen a su carrera. Con el respaldo constante de Gustavo Yankelevich y el desafío permanente de seguir creciendo en el automovilismo argentino, el joven corredor continúa sumando capítulos a una carrera que mantiene una conexión visible con sus comienzos.

Valentín y Gustavo Yankelevich

Valentín Yankelevich volvió a dar una señal de cercanía con una etapa fundamental de su recorrido dentro del automovilismo al compartir una imagen vinculada a los espacios donde comenzó a desarrollar su pasión por la velocidad. El gesto permitió recordar sus primeros años de aprendizaje en las pistas de karting y, al mismo tiempo, reforzó la conexión entre aquellos inicios y su presente como piloto profesional del TC2000.

VDV