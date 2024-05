Estefi Berardi apuntó con todo contra Furia Scaglione de Gran Hermano: "Miedo"

Furia Scaglione fue la gran protagonista de la gala de eliminación de este domingo 5 de mayo al ser sancionada por una fuerte pelea que tuvo en la casa más famosa del país. Ahora, Estefi Berardi decidió compartir su opinión sin filtros sobre la polémica actitud de la hermanita en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la panelista subió un video de la participante a sus historias y escribió: "No entiendo como a alguien le puede gustar esta chica con la violencia que maneja. Me parece desagradable".

Horas después, Estefi decidió realizar un ida y vuelta con sus más de 900 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y uno de los usuarios le consultó: "¿No pensás que Furia ya tendría que haber sido expulsada?".

La historia de Estefi Berardi.

Desde sus redes sociales, Estefi Berardi no lo dudó y apuntó contra Furia Scaglione sin filtros: "Sí. Pero no creo que lo hagan por rating", y agregó con indignación: "Es una persona que me generaría miedo en la casa".

Qué más compartió Estefi Berardi en contra de Furia Scaglione en sus redes sociales

Eso no fue todo, ya que la panelista también compartió un tweet en sus historias de Instagram donde un usuario analizó: "Si el que gritaba era Mauro, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sanción hubiera tenido?... Seguramente hoy estaría canceladísimo".

La última historia de Estefi Berardi sobre Furia Scaglione.

Junto al video que ella ya había compartido anteriormente de Furia Scaglione gritándole a Mauro D´Alessio, Estefi Berardi escribió: "Todos pensamos igual una vez", junto a un emoji riéndose.

