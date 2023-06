Estefi Berardi confirmó su despedida de LAM: "Me voy siendo una mejor persona"

Estefi Berardi se pronunció anoche en sus redes sociales luego de que su colega, Andrea Taboada anunciara que fue despedida de LAM.

"Estoy muy, muy triste, no fue mi decisión, para nada", expresó Andrea Taboada en primera instancia. "No estaré más en LAM, obviamente agradezco a todos mis compañeros", agregó.

Como si eso fuera poco, la angelita aseguró que extrañará por siempre a Ángel de Brito y a Mandarina que es la productora que lleva adelante el programa. Sin embargo no aclaró cuáles fueron los motivos ni quién tomó esa decisión.

Andrea Taboada en LAM.

Tras esta súper bomba, fue Ángel De Brito quien se expresó en sus redes sociales y, además de confirmar la noticia de Andrea Taboada, contó que a fin de mes también se va Estefi Berardi.

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas", comenzó escribiendo el conductor. Y continuó: "Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo".

Por último, Ángel De Brito señaló: "En junio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", junto a un corazón.

Ángel De Brito.

La palabra de Estefi Berardi

A raíz de este mensaje, Estefi Berardi decidió publicar un video en sus Historias de Instagram para contar su versión.

"Como me explotó el teléfono paso a hacer estas Historias por acá. Ya se sabe, tal cual como contó Ángel, a fin de mes me despido de LAM", comenzó diciendo la angelita.

Luego, indicó: "Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió".

Estefi Berardi y Ángel De Brito.

Luego, Estefi Berardi señaló: "La verdad es que esta oportunidad que me dio Ángel me cambió la vida en todos los sentidos. Creo que nunca tuve tantas propuestas como estos años gracias a que él me puso en ese lugar. Y aprendí tanto laburando al lado de él que creo que me voy siendo una mejor persona".

La angelita además aseguró: "Sí venía sintiendo que era momento de otra cosa. Se vienen otros desafíos que no quiero detallar mucho porque prefiero contarlos en LAM.

Finalmente, en cuanto al despido de su colega, Andrea Taboada Estefi Berardi indicó: "No sabía nada Me sorprendió mucho la noticia".