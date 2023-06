Estefi Berardi fue una de las victimas que le robaron sus pertenencias en los camarines de LAM. Mónica Farro y Marcela Feudale, fueron otras de las ‘’angelistas’’ afectadas. Tras el incidente y que se detectaran el uso de las tarjetas de débito, realizaron las denuncias correspondientes y comenzaron a surgir las especulaciones en torno de quién podría ser el culpable.

Hasta el momento, las suposiciones giran fuerte hacia Morena Rial, ya que, desde hace varios días estuvo apareciendo en varios programas, luego de las fuertes declaraciones contra su padre, Jorge Rial. Aquel día en LAM, fue la única invitada del ciclo y que tuvo acceso a los camarines, como también Luisa Albinoni, pero fue descartada ya que ella no anduvo rondando por los pasillos del estudio.

Morena Rial

Ante las acusaciones, la hija del periodista, no dudó un segundo en salir a defenderse: "Me ponen a mí ahí como si hubiese tocado algo. Bolu..., que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo sin pruebas. Me escribió todo el mundo, amiga. Me mandan Tiktoks que estoy robando tarjetas. ¡Es una locura mía, es una locura!", explicó enojada.

Ayer miércoles por la noche, Estefi Berardi se encargó de mostrar las consecuencias que le dejó el robo de LAM, a través de su cuenta de Instagram, con varias capturas de pantalla de vencimiento de servicios o la suspensión de cuentas para mirar películas o series.

‘’Acá en la lona, también me quedé sin Netflix. Por robada’’, expresó en sus historias, en donde se puede ver un aviso por parte de la plataforma para actualizar ‘’su información de pago’’. En la siguiente storie, la panelista publicó otra imagen, sobre el vencimiento de su factura: ‘’Lo que el #chorragate dejó #LAM’’, escribió, demostrando lo complicada que se encuentra en su día a día.

Estefi Berardi reveló un dato importante que podría esclarecer los robos en LAM

En diálogo con Socios del Espectáculo le consultaron a Estefi Berardi si a ella le habían robado también:: "¿A vos también te robaron?". Por lo que la angelita, respondió: "En realidad, no tenía mucho efectivo porque había ido a merendar y había pagado. Las tarjetas de crédito y de débito se ve que me las sacaron del tarjetero y me las pusieron en un bolsillo que yo nunca uso".



Estefi Berardi

"¿Fue una visita la que robó?", le preguntó el notero y la ''angelita'' contestó: "Fue una visita de afuera. Eso suponemos. No puedo decir el nombre de la persona porque no hay una imagen de la persona metiendo la mano en el bolsillo".

"De todas maneras, hay imágenes del pasillo de las personas que entraron a ese cuarto. Hay una cámara donde se ve a la persona tratando de abrir el camarín de Ángel (de Brito). Haciendo esto (gesto de sacudir la puerta) y había otra persona que hacía de campana", concluyó Estefi Berardi.

D.M