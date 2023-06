Estefi Berardi tuvo un gran escándalo hace un par de meses, ya que se la involucró con Fede Bal como una de las amantes con las cuales le fue infiel a Sofía Aldrey. En ese momento, Yanina Latorre fue tajante a la hora de dar la información y su opinión en LAM, el programa de Ángel De Brito en América TV, pero a la joven periodista no le cayó bien, por lo que tuvieron una intensa pelea.

Recientemente, Ángel De Brito fue de invitado al programa de Jorge Lanata en la radio, y se refirió a este enfrentamiento entre Yanina Latorre y Estefi Berardi. El reconocido periodista no dudó en dar la información que tenía, aunque según la influencer no era del todo certera, así que salió a desmentirlo.

Estefi Berardi en Instagram

"Hay un momento que del enfrentamiento se pasa a otras cosa, ahora Estefi Berardi, le hizo un juicio a Yanina por injuria", lanzó Jorge Lanata en su programa de radio. Ángel De Brito, que se encontraba de invitado, aclaró que él no tiene esa información. "Ella, ayer me dijo que no, que todavía no, pero lo estaba pensando. A mí no me importa, a ellas les importa mucho, no sé en qué terminará. Yo tuve una charla con Estefi, porque el problema de Estefi, no era solo con Yanina que fue la que llevó la información del lavarropas y Fede Bal, sino más con Intrusos que fue el que había mostrado los chats. En LAM nunca se mostraron los chats, a mí me acusan de cosas que jamás hice".

Luego, sumó: "A la noche obviamente le pregunté a Estefi, le creí lo que me dijo, o hice que le creí lo que me decía, porque en el fondo soy bueno. Y Estefi pensaba demandar a Intrusos, Flor de la V, Marcela Tauro, a la mar en coche".

Ángel De Brito intenta aconsejarla a Estefi Berardi en lo relacionado al medio y a como manejarse, ya que hace poco está en los medios. "Yo a Estefi le dije, es muy común que en los canales si vos le haces juicio en el canal que trabajas, es probable que te echen, o si estás afuera del canal, no estás trabajando y vos le haces juicio, no te dejan entrar y no te nombran más. Mónica Gutiérrez le hizo juicio a Ámerica y no puede pisar el canal. Le dije, si le haces juicio a Tauro, Intrusos, te van a echar. Y ella me contestó no me importa", reveló.

El tremendo enfrentamiento entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

Estefi Berardi desmintió a Jorge Lanata, aunque con timidez

Parece que Estefi Berardi escuchó las palabras de su padrino Ángel De Brito y tomó una decisión en base a eso. En Mañanísima, desmintió a Jorge Lanata y aclaró que decisión tomó. "Me da cosa desmentir a Jorge Lanata porque es un excelente profesional, pero no hay ningún juicio. Si así fuese, le habría llegado algo a Yanina y sabría su abogada Elba, que es la mujer de Lanata, pero no. No hay ningún juicio. No sé, por qué a Jorge le llegó ese tema, o qué le habrán dicho, pero eso no sucedió", reveló la periodista.

