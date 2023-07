En junio, Estefi Berardi tomó la decisión de renunciar a LAM y en su último día en el estudio, abandonó el programa cuando Ángel de Brito comenzó a hablar de la denuncia de la panelista a Sofía Aldrey y a Yanina Latorre tras la filtración de sus supuestos chats con Fede Bal.

Recordemos que Berardi incluso explicó que una de las razones por las que abandonó el ciclo fue su mala relación con Yanina. En diálogo con Carmen Barbieri, la panelista explicó: "No sé si la palabra es enojo. Me hizo sentir mal y me afectó. Es más dolor que enojo, me parece".

Imagen reciente de Berardi.

Luego, Estefi detalló cuando sintió el punto de quiebre en su relación: "Cuando yo empecé a ver que del otro lado no era show y que ya agredía y era violenta y me agredía como persona diciendo cosas que son falsas porque me difamaba. Cuando empecé a ver no era show y que eso ya me estaba haciendo sentir mal y que me iba mal a mi casa, ahí me di cuenta que no quería estar más en el lugar", aseguró.

¿Qué dijo Estefi Berardi sobre Ángel de Brito?

Ahora, la joven se volcó en sus redes sociales para hablar sobre los comentarios picantes del conductor del reconocido programa de América TV para ella al aire, y explicó por qué Ángel la continúa nombrando.

Mientras mantenía un ida y vuelta con sus seguidores en sus historias de Instagram, la panelista recibió una pregunta que decía: "¿Por qué Ángel cada tanto te boludea en LAM?", a lo que ella contestó sin dar demasiados detalles: "Me extraña".

La historia que compartió Estefi.

Sin embargo, a pesar de la aparente tensa relación que mantiene con el equipo de LAM, hace algunos días Estefi Berardi destacó una actitud del ciclo en su cuenta de Twitter: "Qué hermoso que hablen de salud mental en LAM".

J.C.C