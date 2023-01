A flor de piel se vive el nuevo romance del espectáculo argentino, Zaira Nara con Facundo Pieres. La pareja ha despertado todo tipo de sensaciones, rumores, especulaciones y cruces. En este sentido, Estefi Berardi quiso opinar sobre este tema y con la contundencia que la caracteriza fulminó a la hermana de Wanda Nara.

Es importante recordar que Zaira y Facundo están en Punta del Este disfrutando del verano, además, mostrándose muy orgullosos de ser el nuevo romance de la farándula nacional. Es por esto que en Mañanísima hablaron sobre el blanqueamiento de los tortolitos, donde Estefi Berardi aprovechó de lanzar sus filosos dardos.

Estefi Berardi fue picante en su comentario.

“A mí si me escribe el ex de una amiga, yo ni le contesto. No abro esa puerta. Soy muy estructurada con esas cosas”, apuntó sin piedad Estefi Berardi. Luego Mariano Berón intervino: “Comparto tu opinión, pero lo que estamos viendo hoy es otra cosa”. “De hecho, cuando a Paula le preguntan si saldría con el ex de una amiga, ella dijo que no”, continuó la panelista de LAM.

Finalmente, Estefi le preguntó a Carmen Barbieri si era capaz de sostener un vínculo amoroso con la ex pareja de una amiga, y la rubia respondió negativamente: “No, yo tampoco. Pero bueno, espero que no me pase, pero a veces uno se enamora. Es un espanto”. “Me pareció muy maduro que Paula priorizó la amistad por sobre todas las cosas”, sentenció la angelita para ponerle punto final al debate.