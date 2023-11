Estefi Berardi estaba realizando un móvil en directo para “Poco Correctos”, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece. Dentro del estudio se encontraba Fede Bal, quien recientemente confirmó su relación con la bailarina, Florencia Díaz.

Flor Díaz, la nueva novia de Fede Bal

Mientras la panelista se comunicaba en directo desde el aeropuerto de Ezeiza, el actor que es hijo de Carmen Barbieri se encontraba como invitado desde el canal. Es de público conocimiento que ambos fueron vinculados cuando a Federico se lo relacionó con infidelidades hacia su entonces novia, Sofía Aldrey.

Además, hace algún tiempo, Fede Bal la habría ninguneado en el mismo programa. Cuando Estefi estaba haciéndole una consulta, el actor continuó hablando y se hizo el que no había escuchado a la panelista.

La opinión de Estefi Berardi sobre Flor Díaz, la nueva novia de Fede Bal

A pesar de que Berardi estaba realizando un móvil, el Chino Leunis aprovechó la situación y le preguntó a Estefi qué pensaba de Florencia Díaz, la nueva novia de Bal, mientras él estaba presente.

Estefi Berardi respondió con altura y aseguró: “¿Vieron lo que es? ¡Y lo que baila! Es una bomba. Era una de las mejores del Bailando, lo que pasa es que después se fue. Ahora, creo que está afuera. Yo la seguía en las redes por sus videos bailando, le he comentado un montón de veces. Me parece muy diosa y me encanta. Lo importante es que sea buena persona también, ¿no? No la conozco íntimamente, pero me encanta”. Por su parte, Fede Bal, soltó con humor: “Son ideas que solo se le ocurren a ustedes”, en referencia al resto del equipo, que hizo la pregunta para que el actor pase un momento incómodo.

