Estilo romántico e inspirado en pétalos: el top de Nicole Neumann que marca tendencia con el color de la temporada

Nicole Neumann es una de las referentes de moda del país y en cada publicación que realiza en su red social logra inspirar a otras mujeres a animarse a llevar looks sofisticados y con mucho estilo. En esta oportunidad, la top model se mostró con una prenda que marca tendencia no solo por su tonalidad sino también por su particular diseño.

El original look de Nicole Neumann que combina dos tendencias

Nicole Neumann volvió a demostrar su pasión por las últimas tendencias con un look que no pasó desapercibido. Para la grabación de su ciclo de streaming Solo con Niki, la modelo apostó por un look que se encuentra protagonizado por una prenda llamativa que lleva el color de la temporada. Las fotos donde muestra en detalle su outfit cosecharon rápidamente una lluvia de "likes" y elogios por parte de sus seguidores.

Siempre atenta a las novedades del mundo fashion, Nicole Neumann no dudó en elegir una propuesta monocromática de estilo romántico y moderno. En las imágenes se la puede ver posando con un top súper original y cargado de textura. El mismo se encuentra confeccionado en un intenso tono bordó, la tonalidad que pisará fuerte en otoño invierno, y en una tela compuesta por múltiples capas de tela fruncida que generan un efecto tridimensional similar a pétalos de rosas.

Nicole Neumann

Este detalle le aporta volumen y movimiento, convirtiendo a la pieza en el centro absoluto del look. Además, lleva un corte asimétrico y un único bretel fino en uno de los hombros, mientras que el otro lado queda completamente descubierto, conformando así una silueta sensual y contemporánea. La combinación entre el relieve floral, el color profundo y la asimetría logra un ítem repleto de personalidad, ideal para elevar un outfit monocromático y sumar un toque de dramatismo fashionista.

En su apuesta de estilo, Nicole Neumann combinó el top inspirado en pétalos con un pantalón tipo bermuda de lino en el mismo color, lo que permitió que la prenda se llevara toda la atención por su originalidad. En cuanto al calzado, la conductora optó por unas botas de caña media con suela robusta en color marrón con efecto degastado, los cuales sumaron una impronta urbana y ligeramente rockera a su look. El diseño incluye una hebilla metálica lateral que aporta contraste y personalidad al conjunto.

Nicole Neumann

Su estilismo se completó con un peinado simple y recogido, y un maquillaje natural con labios rosa nude. Asimismo, Nicole Neumann incorporó gafas de sol de inspiración retro con cristales levemente rosados y accesorios dorados minimalistas, logrando así un equilibrio entre elegancia relajada y tendencia.

Bordó: el color que se convertirá en el favorito de la temporada otoño invierno

La elección del bordó como protagonista de su look no fue casualidad. Nicole Neumann sabe de tendencias y apostó por uno de los tonos que se consolida como favorito de la temporada otoño invierno. Se trata de una paleta que aporta sofisticación y un aire elegante que se adapta tanto a estilismos nocturnos como a propuestas más relajadas si se lo mezcla con básicos.

Además, el color bordó es versátil y el aliado perfecto para lograr estilismos refinados sin recurrir a los clásicos neutros. En el caso de Nicole Neumann, lo escogió para armar un total look con dos prendas modernas que se llevan todas las miradas. De hecho, que haya elegido esta tonalidad para su top no fue al azar ya que le agrega mayor realismo al diseño de pétalos de rosas de su top.

Nicole Neumann

En resumen, Nicole Neumann deslumbró con su top de estilo romántico e inspirado en pétalos que lleva el color de la temporada y marca tendencia. Una vez más, la empresaria cosmética apostó por un outfit fashionista y original que logró cautivar por completo a los usuarios de las redes sociales.