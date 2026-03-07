Adiós a los pantalones clásicos: Nicole Neumann impone el jean wide leg + boho chic desde el Norte argentino

En medio de su viaje por el Norte argentino, Nicole Neumann volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las referentes de estilo más influyentes del país. La modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de una nueva campaña de moda y, entre paisajes de tonos tierra y escaleras de adobe, dejó en claro cuál es el jean que promete dominar la temporada: el wide leg con impronta boho chic.

Nicole Neumann impone el jean wide leg + boho chic desde el Norte argentino

Lejos de los modelos skinny o rectos que dominaron durante años, Neumann Neumann apostó por un denim de tiro alto y piernas amplias, una silueta que estiliza y aporta movimiento. Pero el verdadero diferencial del look está en los detalles: el jean incorpora bordados ornamentales en los bolsillos traseros y paneles textiles con estética étnica que se extienden desde las piernas, fusionando el clásico denim con un aire artesanal muy alineado con el espíritu bohemio.

Nicole Neumann

El resultado es una prenda híbrida que combina sastrería relajada, inspiración folk y guiños vintage, tres elementos que están marcando el pulso de la moda actual.

La modelo completó el outfit con una blusa translúcida de encaje e inspiración bohemia, con mangas livianas y textura etérea, que acompaña la estética del jean sin competir con sus detalles. El conjunto mantiene una paleta cálida y natural que dialoga con el paisaje norteño, reforzando ese aire libre, relajado y sofisticado que caracteriza a la tendencia boho.

Además, el estilismo se completa con un sombrero western moderno y botas en tonos tierra, una elección que aporta coherencia al look y reafirma el espíritu folk del outfit.

El jean wide leg, el modelo que domina la temporada

El jean wide leg se consolidó como uno de los cortes más buscados de los últimos años. Su principal característica es la pierna amplia desde la cadera hasta el ruedo, lo que genera una caída fluida y estiliza la figura. A diferencia de otros modelos oversize, mantiene estructura en la cintura, por lo que equilibra volumen y proporción.

En esta versión que mostró Nicole Neumann, el diseño suma además textiles bordados y estética artesanal, una tendencia que conecta con el auge del boho chic, estilo que vuelve con fuerza este año con referencias a los años 70, materiales naturales y detalles hechos a mano.

Nicole Neumann y Cruz Urcera

Con este look, la modelo no solo confirma el regreso de las siluetas amplias en el denim, sino que también propone una evolución: jeans con personalidad, textura y elementos decorativos que transforman una prenda básica en la pieza protagonista del outfit.