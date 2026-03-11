Nicole Neumann reveló cómo está su hija, Allegra, tras el conflicto con Fabián Cubero por su cumpleaños de 15

Nicole Neumann volvió a hablar del escándalo que se armó por festejarle el cumpleaños número 15 a su hija Allegra, fruto de su relación pasada con Fabián Cubero. Luego de que Mica Viciconte saliera a exponer su enojo en redes sociales, la modelo reveló cómo se encuentra la joven tras lo ocurrido.

La palabra de Nicole Neumann sobre el conflicto con Fabián Cubero por los 15 de su hija

El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero desató una fuerte polémica familiar. Mientras Nicole Neumann organizó un festejo especial para su hija en Nordelta y planea regalarle un viaje soñado, Fabián Cubero y Mica Viciconte preparan otra celebración para el mes de abril.

La situación generó un nuevo cortocircuito entre la expareja cuando la top model decidió celebrar con la joven, algo que no gustó para nada a Cubero y Mica ya que, según ellos, tenían acordado por escrito que Nicole viajaría con ella a Europa. Lo cierto es que la reacción del exfutbolista y la integrante de Ariel en su salsa cosechó una lluvia de críticas en redes sociales.

Nicole Neumann

En medio de la repercusión mediática, Nicole Neumann se refirió al tema y explicó cómo está atravesando este particular momento. “Yo ni entro. Vengo de haber tenido un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15. Toda alegría, por suerte, toda felicidad”, contó en una nota que brindó a Puro Show (eltrece).

Acompañada de su hermana Gege Neumann, la conductora agregó sobre los dichos de Fabián Cubero y Mica Viciconte: “A veces veo un titular o una imagen, pero ni entro. Porque no me incumbe. No analizo". En este sentido, lanzó sin filtro: "Hoy selecciono mucho dónde pongo mi atención, mi energía. El resto es ruido”.

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero

Más allá de intentar mantenerse al margen de la polémica, Nicole Neumann también reconoció que la exposición del conflicto puede impactar en sus hijas, Allegra, Indiana y Sienna. Las jóvenes suelen quedar en el centro de la escena cuando las diferencias entre sus padres se vuelven públicas y este último episodio no fue la excepción.

Nicole Neumann contó cómo se encuentra Allegra Cubero tras el escándalo por su fiesta de 15

Al ser consultada sobre cómo se encuentra la menor, Nicole Neumann contó: "Como todos, por eso a mí no me gusta hablar de temas familiares ni entrar en nada de eso porque llega un punto que obvio son chicas y esto les afecta". Luego, Nicole Neumann reconoció qué le genera toda esta situación con el padre de las adolescentes: "A mí me duele en el alma pero yo puedo controlar las cosas de mi lado y es lo que hago".

Por último, habló de los preparativos para el cumpleaños de 15, que le harán Fabián Cubero y Mica Viciconte a Allegra. La empresaria cosmética explicó que el proceso lleva bastante tiempo de planificación y que la acompaña en el diseño de su vestido. "Estamos diseñando hace un montón los dos vestidos, de la fiesta que hice yo y el festejo con el papá, que son estilos súper distintos y también son distintos los diseños”.

De esta manera, Nicole Neumann reveló que su hija, Allegra, se sintió afectada por el conflicto con Fabián Cubero por su cumpleaños de 15. Pese a que para ella significa un doble festejo muy especial, la interna familiar que expusieron el exjugador y Mica Viciconte terminó generando repercusiones que inevitablemente dejaron a la adolescente en el centro de la escena mediática.