Nicole Neumann reveló por qué y cómo se fue de la casa de su mamá a los 17 años: "No volví nunca más"

Nicole Neumann lanzó su programa de streaming Solo con Niki y en su debut fue con todo, al recordar sus inicios en le modelaje y su adolescencia. Puntualmente, habló de la importante decisión que tomó a los 17 años, cuando eligió dejar la casa de su mamá y comenzar una nueva etapa por su cuenta. La modelo reveló cuál fue el momento clave de su adolescencia que marcó su camino personal y profesional, mostrando cómo esa elección marcó su vida.

Nicole Neumann se fue de la casa de su mamá a sus 17 años: “No volví más”

Nicole Neumann dio a conocer el momento que decidió irse de la casa de su mamá a los 17 años, una elección que redefinió su independencia. Las palabras de la presentadora dejaron entrever aspectos de una etapa de su vida que pocos conocían. Sus recuerdos muestran cómo esa experiencia marcó un quiebre para siempre en su familia.

Nicole Neumann

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió un recuerdo que marcó su adolescencia. Durante la transmisión reveló cómo fue el momento en que se fue de su casa de manera repentina. “Me fui de un día para el otro. Me enojé con mi mamá, llamé a un flete, agarré toda mi ropa, mis dos perros y chau, besos, me fui”, relató.

Además, Nicole Neumann recordó que esa decisión marcó un antes y un después en su relación con su mamá. “No volví nunca más”, agregó. Según explicó, los conflictos constantes llevaron a que ella determinara alejarse. Su postura inflexible abrió un conflicto dentro de la relación con su familia.

Cabe destacar que, en los últimos días, la modelo comentó que sigue teniendo una tensa y distante relación con su madre. A pesar de no haber dado detalles precisos sobre la pelea, sí destacó que marcó un punto de inflexión en su vida. Durante el programa Solo con Nikki, Gege Neumann dejó en claro cómo vivió ella la decisión que tomó su hermana.

Gege Neumann contó cómo vivió el momento en que Nicole abandonó su casa

En las últimas horas, Nicole Neumann reveló detalles del momento en que decidió abandonar la casa de su mamá con 17 años. Durante el programa, su hermana menor, Gege Neumann, recordó lo difícil que fue aquel momento para ella. “Fue re feo cuando se fue. Yo la extrañaba mucho porque éramos re unidas”, comentó.

Nicole Neumann

Cuando la presentadora decidió irse, la menor de las hermanas tenía 14 años. En la charla, recordó que la ausencia de su hermana se sintió mucho en su casa y que fue un cambio importante en su vida cotidiana. Sin embargo, también destacó que, con el tiempo, lograron mantener el vínculo y compartir momentos juntas.

“Lo bueno es que, a pesar de que se había ido, me llevaba de vacaciones con ella; igual compartíamos mucho”, señaló Gege Neumann, destacando el vínculo que logró construir. Las palabras de Nicole Neumann revelaron una dura decisión que marcó su adolescencia y que marcó una nueva etapa en su vida, lejos de su madre.

Nicole y Gege Neumann

Nicole Neumann reveló por qué y cómo se fue de la casa de su mamá a los 17 años. Sus palabras dejaron claro que fue una decisión que marcó un antes y un después en su vida. La modelo compartió cómo aquel momento definió su independencia y abrió un camino distinto en su historia familiar, dejando en claro que fue una elección que no tuvo retorno.

