Eva Bargiela se encontraba en el ojo de los medios por su escandalosa separación de Facundo Moyano. Al ingresar al Bailando 2023, el político y la modelo estuvieron en crisis hasta que decidieron finalizar su relación. Ahora, la participante expuso que es lo que más le molesta de Marcelo Tinelli.

Eva Bargiela arremetió contra Marcelo Tinelli por una frase que dijo en el Bailando 2023

La modelo visitó "El Debate del Bailando" y habló sobre que es lo que más la pone incomoda a la hora de entrar a la pista. La participante reveló que le molesta mucho que el conductor a veces la presente como "la exmujer de...". Entonces le dejó una advertencia a Tinelli.

Eva Bargiela arremetió contra Marcelo Tinelli por una frase que dijo en el Bailando 2023

"Me molesta muchísimo que Marcelo primero me presentó como la mujer de... Y ahora la exmujer de... Me incomoda mucho", dijo contundente y dejando claro que su vida personal no tiene por qué mezclarse con su trabajo. “Soy mucho más que eso y espero poder tener tiempo para demostrarlo, porque no me gusta que me presenten así, de verdad", agregó la modelo.

"Me superincómoda. Que me presente como a él le guste. Pero a las mujeres está bueno y cualquier persona que sea así. Yo soy mucho más antes que estar con Facundo. Hay gente que me conoce por lo que trabajé y otros no, y solo quiero demostrar”, cerró Eva Bargiela sobre su enojo con Marcelo Tinelli.

AF.