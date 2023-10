Eva Bargiela estuvo de invitada en LAM y tuvo un fuerte cruce con Fernanda Iglesias. La modelo no dudó en defender a Facundo Moyano, su exmarido de los dichos de la panelista.

Ángel de Brito compartió los detalles financieros declarados por Facundo Moyano en la Justicia, y su panelista lo acusó de usar testaferros, lo cual generó un acalorado debate en el piso.

Facundo Moyano y Eva Bargiela

Qué pasó entre Eva Bargiela y Fernanda Iglesias en LAM

A pesar de su reciente separación de Facundo Moyano, la modelo y actual participante del programa "Bailando 2023" salió en defensa de su expareja con determinación.

Este intercambio tuvo lugar en medio de una discusión sobre la corrupción en la política, un tema que volvió a ocupar los titulares debido al explosivo romance de Martín Insaurralde con Sofía Clerici.

Durante el fin de semana pasado, se revelaron lujosos regalos que el exintendente supuestamente habría entregado a la modelo mientras disfrutaban de unas vacaciones en Marbella.

Ángel de Brito reveló que Facundo Moyano, en el 2019, en su última declaración jurada declaró 48.000 dólares en depósito de banco y 1.500.000 pesos argentinos, a lo que Yanina Latorre aclaró que le parecía muy poco.

"Es casi pobre al lado de Insaurralde", declaró de Brito pero Bargiela no se quedó callada y disparó "No, no es pobre".

Sin embargo, la conversación se tornó picante cuando Fernanda Iglesias afirmó que el dirigente tiene testaferros.

"Me parece re feo que digas eso. Denuncialo o demostralo. Es re grave lo que estás diciendo. Con respeto te lo digo. Lo estás ensuciando", respondió Eva Bargiela sin tapujos y haciéndole frente a Fernanda Iglesias.