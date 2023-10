Facundo Moyano finalmente rompió el silencio y reveló el verdadero motivo detrás de su separación de Eva Bargiela. Hace días, el político confirmó la ruptura con su pareja a través del programa ‘Verdad Consecuencia’ en Todo Noticias. Además, la participante del Bailando 2023 afirmó que se enteró del distanciamiento de su marido por medio de la televisión.

Facundo Moyano y Eva Bargiela

Los motivos de la separación entre Facundo Moyano y Eva Bargiela

Durante una aparición en el programa "Socios del Espectáculo", Facundo Moyano abordó la cuestión de su divorcio, que fue objeto de fuertes rumores en los medios. El político aseguró que su separación de Eva Bargiela ya estaba en marcha cuando decidió hacerlo público en ‘Verdad Consecuencia’. “Acá nadie se enteró por televisión de nada. Lo dije en su momento y lo digo ahora: ya estábamos separados cuando yo hablé”, manifestó Moyano.

Además, señaló que tanto él como Eva están enfrentando la separación de la mejor forma posible. “Es una situación que tanto Eva como yo estamos transitando de la manera en la que podemos. Como dije, no es algo bueno para ninguno de los dos, pero es así”, expresó el dirigente político.

Asimismo, Moyano reveló que no quiso formar parte de la elección de Bargiela de participar en el Bailando 2023. Sin embargo, la apoyó en su decisión. “Ella eligió estar en un lugar y yo la acompañé de la manera que pude, pero no quise ser parte”, declaró Facundo. En cuanto a los rumores sobre un supuesto romance con Romina Malaspina, el político salió a negar y desmentir cualquier tipo de especulación.

Al mismo tiempo, Mariana Brey, compartió información de una fuente cercana a Facundo Moyano, que confirmó que la relación entre ambos había terminado de una forma muy tensa y que ya se están tramitando los papeles para el divorcio. “Ellos terminaron muy mal y no hay vuelta atrás. Se terminó el amor y, cuando eso pasa, las cosas no funcionan. Facundo quedó sorprendido porque pensó que cortaban de forma cordial, pero ahora piensa que ella es una enemiga. No se están viendo y ya hay abogados trabajando en el divorcio”, estableció la periodista acerca de la ruptura entre Moyano y Eva Bargiela.

P.C