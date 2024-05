Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano, estaría en un romance con Gianluca Simeone: las pruebas

Eva Bargiela está preparando todos los trámites para poder divurciarse de Facundo Moyano, con quien protagonizó una intensa relación de casi 7 años. A pesar de esto, la modelo ya estaría encontrando nuevamente el amor.

Hay varias pruebas que demuestran que Eva estaría iniciando una nueva relación con Gianluca Simeone, el hijo de Diego “Cholo” Simeone que se encuentra jugando para un club de España.

En las redes tanto del futbolista como de la modelo se pueden ver las señales que aparecieron que comenzaron los rumores de romance. Los seguidores de ambos notaron varios "Me gusta" en los últimos posteos de Instagram y Bargiela incluso comentó en una foto.

El comentario de Gianluca Simeone en el posteo de Eva Bargiela.

Pero Eva Bargiela no es la única que se animó a escribirle en las redes, ya que Gianluca Simeone también le dedicó unas palabras bajo una foto que subió la modelo, donde se la veía luciendo un saco gris para pelear contra las bajas temperaturas.

El vínculo actual de Eva Bargiela con Facundo Moyano

En un móvil de Socios del Espectáculo, la modelo decidió no hablar del divorcio y explicó: “Es un tema que prefiero no exponer mediáticamente porque me parece que no es solo mío”, y sumó: “Yo hubiese preferido mantenerlo puertas adentro y no se pudo, fue decisión de él”.

Por último, Eva Bargiela dejó en claro que no tiene vínculo con Facundo Moyano: “No mantenemos conversación. Es una relación completamente terminada. La conversación que podemos llegar a mantener es capaz por cosas que haya que resolver, pero nada más”.

J.C.C