Eva de Dominici declaró que su hijo le cambió la vida: "Con Cairo volví a nacer"

En octubre del año pasado, Eva de Dominici fue mamá de Cairo. La actriz de 25 años comenzó a formar su familia con Eduardo Cruz y se asentaron en Los Ángeles.

En un mano a mano con el programa "Corta por Lozano", la modelo detalló como vive este momento tan especial y sobre todo como se lleva con la maternidad: "Creo que volví a nacer con Cairo. Es increíble lo que uno aprende. Me hizo ser más consciente y saber ponerme aún más en los zapatos del otro. Sobre todo, le tengo una gran admiración a las madres", aseguró.

"Muchas cosas uno le critica a sus padres, pero cuando estás del otro lado entendés que es muy difícil y cada uno hace lo que puede. Mi hijo es maravilloso, la cosa más bella que vi", agregó la mamá de Cairo.

Por otro lado, la morocha admitió que su familia todavía no conoce al bebé: "Mi familia no conoce a mi hijo todavía y la familia de Edu sí, porque vinieron para el nacimiento. A mi mamá la operaron cuando estaba naciendo Cairo, son cosas que la gente por ahí no sabe. No todo es color de rosas".

"Estoy muy tranquila porque sé que Cairo está rodeado de buenas familias de los dos lados", finalizó.