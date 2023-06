La polifacética artista, Evaluna, dejó sin aliento a sus seguidores de Instagram al subir en este fin de semana un book de fotos donde, en una de las imágenes se mostró al límite con una sugerente microbikini que marca un precedente de lo que será la tendencia para el siguiente verano en el país.

“Ya se siente el verano”, comentó Evaluna en su candente posteo donde presume su tallada figura, con un abdomen plano y una armoniosa microbikini en tonos verdes selváticos con estampados de rombos.

Evaluna.

Con el cabello al natural, la actriz y cantante posó frente al espejo y sin dejar ver su rostro hizo que sus millones de fans se paralizaron por un segundo en el Timeline de Instagram para darle Likes y comentar la publicación.

“Cuerpowers”, comentó Sofía Rayes, cantante y amiga de la artista. “Mujeron”, “Belleza”, “¿Qué? ¡Demasiado!”, comentarios como estos estuvieron a la orden del día en los primeros minutos de publicación. Bastaron algunas horas para que Evaluna lograra que miles de fans llegaran a su posteo.

Evaluna.

Evaluna fue cuestionada por la forma cómo usó sus pantalones

En medio de la gira del DAPA TOUR, la artista saca su tiempo para subir contenido para sus fans, fotos e información que solo verán si la siguen o miran sus redes sociales.

Evaluna.

Entre los posteos, Evaluna compartió un book de fotos con tintes sensuales, pero algunos fans y seguidores le cuestionaron el hecho de que eligió posar con sus pantalones Cut Out sin abrochar y con la pretina mirando para afuera. "Hello, you", comentó la artista, y su esposo, Camilo, le respondió: "La 1 es new profile picture for sure", pero, la cantante no tomó esa sugerencia y no actualizó su foto de perfil.

S.A.