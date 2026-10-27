Evangelina Anderson volvió a México y mostró cómo se vive el Día de los Muertos

Recientemente Evangelina Anderson utilizó sus redes sociales para recordar su vínculo con México. La modelo que vivió en Monterrey durante el 2024 compartió un vídeo en donde repasó cómo se vive el día de los muertos. Durante el clip, mostró las particularidades de la celebración y contó cómo se preparan para recibir a las almas de los seres queridos que ya no están.

Evangelina Anderson explicó cómo se vive el día de los muertos en México

"Les voy a contar cómo viven acá en México el Día de los Muertos", comenzó. Según explicó, la conmemoración se extiende durante varios días y cada jornada está dedicada a un grupo diferente de difuntos. "En estos días la línea entre los dos mundos es más fina y les permite venir a estar con nosotros", señaló al presentar una de las creencias que forman parte de esta tradición.

Evangelina Anderson explicó en qué consiste la celebración

Evangelina Anderson detalló que el calendario comienza el 27 de octubre, una fecha dedicada a las mascotas fallecidas. Para recordarlas, las familias encienden una vela y colocan su comida, además de otros objetos que hayan pertenecido a los animales. El 28 de octubre, en tanto, se recuerda a quienes murieron de manera accidental o trágica, mientras que el 29 está destinado a las personas que fallecieron ahogadas. En estos casos, las velas ocupan un lugar central en los homenajes.

El 30 de octubre, según relató, se recuerda a los difuntos olvidados o a aquellos que ya no tienen quién los evoque. Para ellos se prepara una ofrenda con una vela, una flor y pan. El 31 de octubre, por su parte, está dedicado a los ancestros, como bisabuelos y tatarabuelos, a quienes se honra con velas, frutas y flores. De esta manera, cada jornada tiene un significado particular dentro del calendario que presentó la modelo.

Evangelina Anderson reveló cuándo se realiza el homenaje a los niños

El 1 de noviembre, de acuerdo con la explicación de Evangelina Anderson, es el día dedicado a los niños fallecidos. Para recibirlos, las familias colocan velas, juguetes, golosinas y chocolates en los altares. El 2 de noviembre llega una de las fechas centrales de la celebración, conocida también como el Día de los Fieles Difuntos. En esa jornada, las ofrendas pueden incluir fotografías de quienes murieron, sus comidas preferidas, bebidas, flores y otros objetos que permitan recordarlos.

Evangelina Anderson reveló cuándo se realiza el homenaje a los niños

La celebración concluye el 3 de noviembre, una jornada que Evangelina Anderson describió como la despedida de las almas. Según contó, se enciende una última vela para ayudarlas a encontrar su camino de regreso. Al finalizar el video, la modelo dejó una reflexión sobre el sentido de esta tradición: "Recuerden que no recuerdan la ausencia, sino que celebran su presencia". Una frase que resume la manera en que esta celebración propone mantener vivo el recuerdo de los difuntos a través de las ofrendas, los encuentros familiares y las costumbres transmitidas de generación en generación.