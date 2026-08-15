Evangelina Anderson y Juana Tinelli coinciden en el accesorio que será furor esta primavera 2026

Evangelina Anderson y Juana Tinelli llamaron la atención en redes sociales al coincidir en un accesorio que promete ser el nuevo favorito en la temporada primavera-verano. Asimismo, ambas demostraron que no existe una única manera de llevarlo.

El accesorio tejido que ya usan Evangelina Anderson y Juana Tinelli

La próxima temporada primavera-verano ya empieza a mostrar cuáles serán los accesorios que dominarán los looks. Evangelina Anderson y Juana Tinelli coincidieron al llevar el mismo complemento, que marcará tendencia. Liviano, calado y con un marcado aire artesanal, este accesorio se convirtió en una de las grandes apuestas para los meses de calor.

Se trata del gorro de crochet tipo red, también conocido como mesh hat. El tejido vuelve a ocupar un lugar protagonista y, esta vez, no solamente en prendas como vestidos, tops o sweaters sino también en detalles que se llevan en la cabeza y captan todas las miradas.

La clave del gorro crochet está justamente en su capacidad para transformar un outfit sin necesidad de sumar demasiados elementos. Además, se destaca por su espíritu bohemio, nostálgico y versátil que al tener una trama abierta aporta textura y personalidad. Lo ideal es incorporarlo tanto a propuestas playeras como a conjuntos urbanos como hicieron Evangelina Anderson y Juana Tinelli.

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson eligió una versión en color chocolate, uno de los tonos que continúa ganando protagonismo en la moda, y le sumó un detalle especial: pequeñas perlas incorporadas al tejido, que le dieron un acabado más sofisticado y femenino. La top model se encuentra disfrutando de unos días en Marbella y apostó por este accesorio para un paseo en yate. Lo combinó con una bikini rosa, logrando un contraste entre el tono cálido del gorro y la delicadeza del traje de baño.

Para completar su look, Evangelina Anderson incorporó gafas de sol con efecto animal print, otro ítem que elevó el estilismo y le aportó una cuota de glamour. El resultado fue un atuendo típicamente estival, pero con un accesorio artesanal que funciona como protagonista.

Juana Tinelli, en cambio, demostró que el mismo accesorio puede adquirir una estética completamente diferente. La hija de Marcelo Tinelli optó por el gorro de crochet tipo red en color negro y lo incorporó a un outfit mucho más relajado y urbano.

Juana Tinelli

La joven posó en la galería de su casa con el accesorio combinado con un suéter liviano tejido negro y un pantalón jogger oversize. La elección de prendas amplias y cómodas reforzó la impronta effortless del conjunto. Como toque final, Juana Tinelli sumó anteojos de sol ovalados negros, logrando una propuesta monocromática y de líneas simples.

El gorro de crochet que promete ser tendencia

El regreso del crochet no es una novedad, pero esta temporada encuentra nuevas formas de incorporarse al guardarropa. Los gorros calados recuperan el espíritu artesanal del tejido y lo combinan con una estética contemporánea. Además, la estructura abierta de este tipo de gorros lo convierte en una alternativa liviana para los días de calor.

La tendencia permite jugar con colores, texturas y detalles: desde modelos neutros y minimalistas hasta versiones decoradas con perlas, flores, piedras o elementos brillantes. También puede llevarse con el pelo suelto, recogido o con ondas relajadas, lo que suma todavía más posibilidades de styling.

De esta manera, Evangelina Anderson y Juana Tinelli coinciden en el accesorio que será furor esta primavera 2026: gorro de crochet. La panelita de Cortá por Lozano lo escogió para un look sensual y sofisticado mientras que la influencer lo incorporó a una estética minimalista, relajada y streetwear. Dos estilos completamente diferentes que anticipan que este complemento se convertirá en el favorito de la primavera.