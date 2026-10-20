Evangelina Anderson mostró sus rincones favoritos de Madrid y reveló el detrás de escena de una producción de fotos

Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales diferentes momentos de su viaje a Madrid, donde aprovechó para recorrer algunos de los lugares más conocidos de la capital española. La modelo mostró sus paseos por la Gran Vía y la zona de Callao, además de algunas actividades que realizó durante su estadía, entre fotografías y videos que publicó para sus seguidores.

En una de las postales más llamativas, se mostró con los brazos levantados y una amplia sonrisa en plena calle, dejando en evidencia su entusiasmo por encontrarse en España. Sin embargo, las caminatas no fueron lo único que formó parte de sus jornadas. También reveló detalles de una producción de moda, con diferentes trajes de baño y momentos registrados frente a cámara.

Los lugares que recorrió Evangelina Anderson durante su viaje a Madrid

Una de las primeras imágenes que compartió Evangelina Anderson corresponde a su traslado hacia España. Sentada a bordo del avión, apareció con un buzo deportivo negro y auriculares, mientras llevaba colocado el cinturón de seguridad. Con el cabello rubio suelto, registró parte del vuelo antes de mostrar las primeras postales de sus recorridos por la ciudad.

Evangelina Anderson durante su vuelo rumbo a Madrid.

Para caminar por el centro madrileño, eligió un trench beige combinado con una prenda blanca y un pantalón estampado, al que sumó una cartera oscura. El conjunto acompañó su salida por la Gran Vía, una de las principales avenidas comerciales de la ciudad, conocida por sus tiendas, teatros y edificios históricos.

En una de las fotografías más expresivas, se detuvo sobre la vereda y levantó ambos brazos mientras sonreía frente a cámara. Después de recorrer la conocida avenida, también se fotografió sobre una escalera mecánica. En esa oportunidad, apareció con anteojos de sol rectangulares y el cabello recogido, mientras mantenía el abrigo claro que había elegido para salir. La imagen correspondió a un momento posterior a su caminata por el centro.

La modelo se mostró sonriente durante su paseo por la Gran Vía.

Entre las actividades que compartió también hubo una parada para disfrutar de un café. Con un vaso para llevar en una mano, se fotografió en una calle comercial mientras lucía una bufanda gris sobre los hombros, que combinó con prendas de tonos claros para continuar con sus recorridos.

La postal permitió observar otro momento de su visita, esta vez rodeada de locales y personas que caminaban por la zona. El café fue uno de los detalles de sus salidas, que también incluyeron caminatas por algunas de las calles más transitadas de la capital española. A las imágenes tomadas durante el día se sumaron escenas nocturnas del centro madrileño.

Evangelina Anderson disfrutó de un café durante su recorrido por Madrid.

Una de las secuencias mostró un vaso de café en primer plano, frente a los carteles luminosos que rodean la plaza. La Gran Vía fue uno de los escenarios principales de las publicaciones. Allí combinó fotografías personales con imágenes de los lugares que visitó, desde las veredas comerciales hasta los sectores más reconocibles de Callao. El recorrido también dejó diferentes postales urbanas, registradas en distintos momentos.

Además de disfrutar de sus paseos, la modelo aprovechó su estadía para realizar una actividad vinculada con su carrera. En una habitación, participó de una sesión fotográfica con varios cambios de vestuario, que incluyó trajes de baño y accesorios especialmente elegidos para posar frente a cámara.

Evangelina Anderson después de recorrer la Gran Vía madrileña.

El detrás de escena de la producción de Evangelina Anderson en Madrid

Para una de las fotografías de la sesión, Evangelina Anderson eligió una bikini roja de dos piezas combinada con un pañuelo animal print sobre el cabello. Arrodillada sobre una cama de sábanas blancas, posó con las manos apoyadas sobre las piernas y la mirada dirigida hacia uno de los costados.

El estilismo se completó con pequeños accesorios, mientras que un par de zapatos rojos quedó ubicado sobre la cama, cerca de donde estaba posando. El contraste entre el traje de baño liso y el pañuelo estampado fue uno de los detalles más destacados del conjunto elegido para la sesión.

La producción también incluyó una bikini multicolor, que pudo apreciarse en diferentes fragmentos del video. Con este segundo diseño, incorporó una combinación de tonalidades y estampados que se diferenció de la elección anterior. Los dos conjuntos formaron parte de las fotografías realizadas durante su paso por España.

Evangelina Anderson durante una producción de moda realizada en Madrid.

En las grabaciones se la pudo observar realizando distintas poses frente a cámara, con movimientos que permitieron ver las prendas desde otros ángulos. La sesión incluyó planos de cuerpo entero y tomas más cercanas, donde también se distinguieron algunos de los complementos utilizados.

Otra de las secuencias la mostró frente a un espejo, mientras que en un fragmento diferente apareció con una toalla sobre el cabello. En esa oportunidad llevaba un conjunto negro, que sumó una alternativa distinta a los trajes de baño elegidos para las fotografías principales.

Con estas publicaciones, Evangelina Anderson compartió parte de sus días en Madrid, donde combinó recorridos por la Gran Vía con una producción fotográfica. La alegría que expresó durante sus paseos y los diferentes looks que eligió fueron algunos de los momentos que mostró a sus seguidores durante su paso por España.