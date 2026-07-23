Así fue el doble cumpleaños de Evangelina Anderson en Mallorca: del regalo de Emma y Lola a la sorpresa de los mozos

Evangelina Anderson está disfrutando del verano europeo y este año tuvo un motivo más para celebrar. En medio de sus vacaciones por España, la modelo festejó su cumpleaños número 43 con una jornada repleta de momentos especiales, en la que estuvo acompañada por sus hijos y su familia en un destino que ocupa un lugar importante en su historia personal.

Después de recorrer distintos rincones del Mediterráneo durante las últimas semanas, Evangelina Anderson eligió Mallorca para celebrar su cumpleaños. A través de sus redes sociales, compartió parte de los festejos, que comenzaron con un almuerzo frente al mar y terminaron con una emotiva sorpresa durante la cena, dejando ver la calidez con la que vivió su día.

El regalo de Emma y Lola a Evangelina Anderson

La primera celebración tuvo lugar al mediodía en un restaurante con vista al Mediterráneo, donde Evangelina Anderson disfrutó de un almuerzo al aire libre en un ambiente relajado y veraniego. Para la ocasión lució una corona dorada con la inscripción "Feliz Cumpleaños", mientras frente a ella la esperaba una porción de torta vasca.

Más tarde, mientras descansaba bajo el sol, llegó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Sus hijas, Emma y Lola, la sorprendieron con un regalo, un gesto que la modelo compartió con entusiasmo y que convirtió esa primera celebración en un recuerdo aún más especial.

La sorpresa de los mozos a Evangelina Anderson

Lejos de terminar allí, el cumpleaños continuó durante la noche con una cena familiar. Reunida nuevamente con sus seres queridos, Evangelina Anderson volvió a ser la protagonista cuando los mozos del restaurante interrumpieron el encuentro para sorprenderla con un cartel de cumpleaños y acercarle una vela mientras todos le cantaban el tradicional "Feliz Cumpleaños".

Con dos celebraciones en un mismo día, la modelo disfrutó de un cumpleaños marcado por el cariño de su familia y los gestos inesperados. Entre las sorpresas de sus hijas y el homenaje que recibió durante la cena, Evangelina Anderson celebró un nuevo año de vida rodeada de afecto y aprovechando al máximo sus vacaciones en el verano europeo.