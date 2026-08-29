Lejos de la televisión, el exitoso nuevo negocio de Evangelina Anderson

Tras su separación de Martín Demichelis en agosto de 2025, Evangelina Anderson regresó a los medios. Actualmente, la modelo forma parte del panel de Cortá por Lozano (Telefe) y también cuenta con un exitoso nuevo negocio que Verónica Lozano mostró en sus redes sociales.

El proyecto de Evangelina Anderson que combina moda y diseño

Evangelina Anderson atraviesa una nueva etapa profesional y decidió sumar un proyecto al mundo de la moda. La modelo, que actualmente se desempeña como panelista de Cortá por Lozano luego de su paso por MasterChef Celebrity, se unió a la firma de gafas Whynot para lanzar su propia colección de anteojos de sol.

La propuesta se llama EVA, como su apodo, y está pensada para quienes buscan accesorios capaces de transformar un look y convertirse en protagonistas. La colección toma como punto de partida la idea de la tentación y apuesta por diseños sofisticados que combinan una estética retro con detalles actuales.

Evangelina Anderson

“Inspirada en la tentación, el deseo y la confianza, EVA reinterpreta un símbolo eterno desde una mirada contemporánea, donde cada detalle invita a caer en la tentación”, explicaron desde la marca al presentar la colección en sus redes sociales. Los modelos se caracterizan por sus líneas elegantes, estructuras marcadas y una estética vintage renovada. Entre las propuestas se destacan dos formas principales: las ovaladas y las rectangulares, disponibles en diferentes tonalidades para adaptarse a distintos estilos.

Evangelina Anderson lanzó su propia colección de gafas

La colección busca convertirse en un accesorio versátil para llevar durante diferentes momentos del día. Al llevar un aire sofisticado, las gafas permiten incorporarlas tanto a looks casuales como a propuestas más arregladas. En cuanto a los precios, los diseños de la colección parten desde los $230.000 y llegan hasta los $260.000, dependiendo del modelo elegido, según su sitio web.

Vero Lozano lució las nuevas gafas de Evangelina Anderson

El negocio de Evangelina Anderson también llegó a su entorno laboral ya que la empresaria no dudó en regalarle uno de los diseños a Vero Lozano, conductora de Cortá por Lozano. Mediante sus historias de Instagram, se encargó de mostrar el modelo y cosechó una lluvia de corazones. Se tratan de gafas de gran tamaño, con una silueta rectangular y bordes suavemente redondeados. El modelo tiene una estructura protagonista en un tono oscuro y lentes ahumados, que le aportan un aire elegante y retro.

Vero Lozano lució las nuevas gafas de Evangelina Anderson

En otra imagen, Vero Lozano posa con sus asistentes de belleza y mostrando otros modelos de la colección de anteojos de sol que lanzó Evangelina Anderson. “Gracias Eva”, escribió la presentadora acompañado por emojis de corazones y anteojos de sol agradeciendo el gesto de su compañera.

Vero Lozano lució las nuevas gafas de Evangelina Anderson

De esta manera, el exitoso nuevo negocio de Evangelina Anderson, que se encuentra lejos de la televisión, tiene que ver con una línea de gafas y lentes de sol que ella misma diseñó junto a una reconocida firma para quienes buscan el complemento perfecto para lucir con cualquier look.