Evangelina Salazar y Palito Ortega conformaron uno de los vínculos más emblemáticos del mundo del espectáculo argentino. A lo largo de más de cinco décadas, construyeron una vida familiar lejos del escándalo, con un lazo que se sostuvo a fuerza de compromiso, paciencia y, sobre todo, amor.

La pareja lleva 58 años de casados y reflexiona sobre el recorrido compartido. Con serenidad y honestidad, Evangelina habló de los esfuerzos que implicó sostener la relación, mientras que Palito, fiel a su estilo, lo hizo con humor y ternura. Las palabras de ambos dibujan la historia de un amor profundo que trascendió el tiempo, las modas y los desafíos personales.

Evangelina Salazar confesó cómo fue su vida con Palito Ortega: “Yo tuve que trabajar más que él en la pareja”

Evangelina Salazar y Palito Ortega se conocieron en el set de grabación de la película Mi primera novia, en 1965. Si bien el flechazo fue inmediato, no fue parejo: “De entrada Evangelina no me daba mucha bolilla”, reveló Palito al recordar aquellos primeros encuentros. Ella, en cambio, confesó con una sonrisa que “yo me enamoré primero; él era tímido”.

La realidad es que esa historia de ficción se transformó en una realidad sólida, que en 1967 los llevó al altar en una de las bodas más recordadas del país, transmitida por televisión en vivo.

El casamiento de Evangelina Salazar y Palito Ortega

La relación entre ellos no siempre fue sencilla. Evangelina reconoció que el peso de mantener el vínculo recayó muchas veces sobre sus hombros: “Yo tuve que trabajar más que él en la pareja, pero somos una pareja que nunca se gritó. Cuidé toda la vida nuestra relación; yo tuve que trabajar más que él en la pareja, pero nunca fui celosa. Siempre confié en él”. Esa entrega incondicional marcó el tono de su vida en común. Lejos de los flashes, decidió priorizar la intimidad de su hogar por sobre su carrera como actriz, la cual dejó sin mirar atrás: “Nunca tuve ganas de retomar mi carrera”, aseguró.

Juntos formaron una familia numerosa, con seis hijos que se convirtieron en el centro de sus vidas. Evangelina remarcó con orgullo que jamás impuso reglas estrictas ni moldeó a sus hijos a su imagen, sino que fue al revés: “A mis hijos los dejé ser y ellos me moldearon a mí con el paso del tiempo”. Esa maternidad libre, combinada con el trabajo de mantener un matrimonio estable, consolidó su rol como el corazón de la familia Ortega.

Evangelina, Palito y sus hijos

Hoy, con el paso de los años y una historia de amor que sigue en pie, Evangelina Salazar y Palito Ortega son un ejemplo de convivencia respetuosa, compañerismo y resiliencia emocional. Ella dejó en claro que detrás de cada gesto de amor hubo una construcción paciente y genuina. En esa historia compartida, Evangelina y Palito no solo lograron formar una familia, sino también dejar un legado de amor maduro y profundo.

MVB