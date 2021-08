Fabián Doman terminó su relación con Laura de Lillo luego de cuatro años de amor. El ex conductor, que no suele compartir información sobre su vida privada, a pocas semanas de ponerle punto final a la relación con su ex pareja, compartió en redes sociales una foto junto a su nuevo amor.

Días atrás, en el ciclo de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre y Ángel de Brito confirmaron que el periodista de 56 años está de novio y muy enamorado otra vez. En exclusiva, mostraron las primeras imágenes de la pareja cenando en un reconocido resto de la Capital Federal.

Fabián Doman publicó una romántica foto con su nueva pareja

“Ella se llama Viviana y está saliendo con Doman, no lo van a desmentir porque lo tengo super chequeado. Es separada y tiene tres hijos. A él le pregunté si era verdad y me lo confirmó. La conoció mientras buscaba casa para mudarse a Barrio Parque. Fue un flechazo y además de conseguir casa consiguió nueva novia” aseguró Latorre al finalizar el programa.

Con solo un mes de relación, Fabián Doman se animó a compartir una foto en redes sociales con Viviana, una reconocida gerente inmobiliaria.

En el posteo de Instagram, el periodista agregó un emoji de corazón como pie de foto. Alejado de la televisión y trabajando en su nuevo puesto jerárquico de una reconocida empresa de electricidad, Doman disfruta de su tiempo libre junto a su nueva pareja. “Estoy enamorado” confesó el periodista a su círculo íntimo.

Fabián Doman publicó una romántica foto con su nueva pareja

Este fin de semana, la pareja se hizo una escapada a la zona de Escobar para disfrutar de un día al aire libre. Doman y Viviana estuvieron en El cazador, un conocido barrio privado de la zona, a puro amor.

La palabra de Fabián Doman tras su separación definitiva

Antes de confirmar este romance, Fabián Doman decidió poner punto final a su relación con Laura de Lillo decidieron poner punto final al matrimonio. "Seguimos siendo amigos, Laura es una gran persona", dijo apenas se conoció la noticia.

Tanto esta separación como la anterior, tuvo un denominador común y fue el trabajo intenso de ambos: ella por sus viajes de negocios y él por su labor en la radio y la televisión. Laura tiene la representación en el país de la marca Fendi y otras firmas de primerísimo nivel y tiene un local de muebles de estas reconocidas marcas internacionales.

Fabián Doman y María Laura De Lillo.

Cabe recordar que Doman estuvo casado por más de 20 años con la periodista Evelyn von Brocke y fruto de ese amor nacieron Constance y Marc. Tras la escandalosa separación, el tiempo aplacó las aguas y hoy mantienen una buena relación.

Fue Rodrigo Lussich, quien en Intrusos leyó el mensaje que Doman le mandó contestando su pregunta al respecto: "Seguimos siendo amigos y la decisión fue de mutuo acuerdo. Laura es una gran persona", fue la escueta respuesta del periodista.

