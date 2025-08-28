Fabiola Yáñez apostó nuevamente al amor en España: qué se sabe de su romance

Tras las fuertes denuncias contra Alberto Fernández, Fabiola Yáñez decidió irse de la Argentina para comenzar su vida en España, específicamente en Madrid. Desde hace meses, continúa con su trabajo periodístico desde allá, destacando los mejores lugares gastronómicos de la ciudad. Sin embargo, se dio a conocer que habría vuelto a apostar en el amor, y sus seguidores no tardaron en emocionarse. La ex Primera Dama fue vista de la mano con un importante empresario, y los detalles comenzaron a surgir.

Fabiola Yáñez en España

Fabiola Yáñez apostó al amor en España: todos los detalles

A fines del 2024, y en el marco de una investigación contra el expresidente, Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por violencia de género. La ex Primera Dama reveló que, durante su relación con el exmandatario, había sufrido violencia física y psicológica, y decidió ir adelante con la Justicia. Sin embargo, luego de que saliera a la luz esta situación, decidió mudarse al exterior y comenzar una nueva vida en España. Allí, continuó con sus trabajos como periodista y habría conocido a un nuevo amor que la encantó.

Alberto Fernández, Fabiola Yáñez

Juan Etchegoyen fue el encargado de revelar la noticia, durante un vivo de Radio Mitre Live. El periodista lo hizo como un incógnito, donde detalló que él no sería famoso, en comparación con ella. Gustavo Descalzi, en A la tarde (América), agregó que se trataría de un empresario gastronómico español, dueño de varios restaurantes, entre ellos un local muy conocido muy cerca de la Plaza del Sol. Etchegoyen consiguió las fotografías inéditas de una de sus últimas salidas, en lugares de lujo.

"Se la vio por la calle de Serrano en pleno barrio Salamanca. Estas fotos me llegan de un fotógrafo español. Me dicen que es el nuevo hombre de su vida porque había mucha charla risueña y se daban la mano cuando caminaban juntos. Fueron a cenar a un lugar muy top, que se llama The Library Wine Boutique and Cuisine. Estamos hablando de un cubierto que sale entre 70 y 100 euros per cápita”, explicó el periodistas. En las postales, ambos comparten los colores claros y la ropa elegante. Por el momento, Etchegoyen no compartió el nombre del empresario, y la propia ex Primera Dama decidió mantener el silencio.

Según explicó el periodista, intentó hablar con ella pero no hubo respuestas. Los seguidores de Fabiola Yáñez la acompañan en su nueva vida en España, donde muestra los mejores lugares turísticos de la ciudad. Sin embargo, quedaron sorprendidos al enterarse de que habría vuelto a apostar al amor, tras dos años de su separación con Alberto Fernández. Si bien no se tienen detalles de quién es el nuevo novio de la ex Primera Dama, se revelaron fotografías que demuestran una cercanía entre ambos.

A.E