Juliana Awada es una de las empresarias más queridas entre las celebridades. Su instinto fashionista e importancia a nivel nacional la llevan a vivir exclusivos eventos de Buenos Aires, donde puede desplegar sus conocimientos sobre moda. En esta ocasión, participó de una reapertura nocturna, junto a su hija mayor, quien vino a verla por unos días desde Europa. En esta noche llena de cultura y elegancia, optó por la fusión de dos estilos mega diferentes, pero con una prenda estrella que fascinó a todos: la falda de flecos.

Juliana Awada, Facundo Garayalde, Valentina Barbier / Créditos: ArteBA

El look de Juliana Awada con la fusión de dos estilos

Juliana Awada y Valentina Barbier asistieron a la preapertura de ArteBA 2025. El evento se llevó a cabo en Costa Salguero, y estuvieron rodeadas de muchas celebridades que no tardaron en desplegar sus looks elegantes y culturales más extraordinarios. La ex Primera Dama estuvo junto a Larisa Andreani, presidenta de la Fundación ArteBA, y Facundo Garayalde. Awada y su hija disfrutaron de un paseo entre galerías, experiencias gastronómicas y propuestas musicales, apostando a la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Juliana Awada, Valentina Barbier / Créditos: ArteBA

Sin embargo, sus talentos fashionistas se llevaron el foco de atención de todos los expertos. Si hay alguien que sabe cómo destacar en todos los eventos, y con looks de colores neutros, esa es Juliana Awada. La empresaria es una influencia en las redes sociales, donde logró más de 2 millones de seguidores que la acompañan en su día a día y en sus decisiones en la moda. En esta ocasión, decidió apostar por algo diferente y fusionó dos estilos opuestos para demostrar el arte que vive en cada uno.

Juliana Awada, Larisa Andreani, Valentina Barbier / Créditos: ArteBA

Juliana Awada fue por un conjunto total black, que elevó gracias a la combinación de texturas. En la parte inferior fue por la prenda estrella: una falda de cuero, con la particularidad que tenía flecos de estilo charlestón. Debajo de la misma tenía una más corta, que ayudaba a tapar las transparencias que se formaban, y que lucía a la perfección con las botas de caña alta que eligió. Sin embargo, en la parte superior optó por un estilo más elegante y sastrero, con una remera de escote en U y un saco de traje. De esta manera, demostró que dos estilos diferentes pueden ir de la mano, sobre todo cuando se ve a la moda como arte.

El look de Juliana Awada / Créditos: ArteBA

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar este look, y halagar la capacidad de la ex Primera Dama para fusionar diferentes estilos y mantener el lujo. La preapertura de ArteBA 2025 fue un completo éxito, sobre todo con la presencia de celebridades que buscan que sus looks acompañen a la ocasión. Juliana Awada demostró, una vez más, que sus conocimientos en la moda la ayudan a quedar perfecta para cada momento que vive.

A.E