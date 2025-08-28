Juliana Awada es una de las empresarias más queridas entre las celebridades. Su instinto fashionista e importancia a nivel nacional la llevan a vivir exclusivos eventos de Buenos Aires, donde puede desplegar sus conocimientos sobre moda. En esta ocasión, participó de una reapertura nocturna, junto a su hija mayor, quien vino a verla por unos días desde Europa. En esta noche llena de cultura y elegancia, optó por la fusión de dos estilos mega diferentes, pero con una prenda estrella que fascinó a todos: la falda de flecos.
El look de Juliana Awada con la fusión de dos estilos
Juliana Awada y Valentina Barbier asistieron a la preapertura de ArteBA 2025. El evento se llevó a cabo en Costa Salguero, y estuvieron rodeadas de muchas celebridades que no tardaron en desplegar sus looks elegantes y culturales más extraordinarios. La ex Primera Dama estuvo junto a Larisa Andreani, presidenta de la Fundación ArteBA, y Facundo Garayalde. Awada y su hija disfrutaron de un paseo entre galerías, experiencias gastronómicas y propuestas musicales, apostando a la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, sus talentos fashionistas se llevaron el foco de atención de todos los expertos. Si hay alguien que sabe cómo destacar en todos los eventos, y con looks de colores neutros, esa es Juliana Awada. La empresaria es una influencia en las redes sociales, donde logró más de 2 millones de seguidores que la acompañan en su día a día y en sus decisiones en la moda. En esta ocasión, decidió apostar por algo diferente y fusionó dos estilos opuestos para demostrar el arte que vive en cada uno.
Juliana Awada fue por un conjunto total black, que elevó gracias a la combinación de texturas. En la parte inferior fue por la prenda estrella: una falda de cuero, con la particularidad que tenía flecos de estilo charlestón. Debajo de la misma tenía una más corta, que ayudaba a tapar las transparencias que se formaban, y que lucía a la perfección con las botas de caña alta que eligió. Sin embargo, en la parte superior optó por un estilo más elegante y sastrero, con una remera de escote en U y un saco de traje. De esta manera, demostró que dos estilos diferentes pueden ir de la mano, sobre todo cuando se ve a la moda como arte.
Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar este look, y halagar la capacidad de la ex Primera Dama para fusionar diferentes estilos y mantener el lujo. La preapertura de ArteBA 2025 fue un completo éxito, sobre todo con la presencia de celebridades que buscan que sus looks acompañen a la ocasión. Juliana Awada demostró, una vez más, que sus conocimientos en la moda la ayudan a quedar perfecta para cada momento que vive.
A.E