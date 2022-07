Hace casi dos meses, Romina Gaetani estuvo invitada a LAM donde confesó haber sufrido actitudes violentas por parte de Facundo Arana. La actriz aseguró que se retiró de “Noche y Día”, la novela que protagonizaban juntos, por un problema de salud. A casi dos meses de la denuncia, el actor reveló cómo impactaron los dichos en su círculo íntimo, especialmente en sus hijos.

Facundo Arana rompió el silencio y reveló qué le dijo a sus hijos, luego de las graves acusaciones de Romina Gaetani

“Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo bien. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griteríos, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos de hecho” expresó Romina Gaetani en el ciclo conducido por Ángel De Brito.

Un mes y medio después Arana rompió el silencio y habló con LAM. El actor reveló cómo fue la conversación que tuvo con María Susini, su esposa, y sus hijos Indiana, Yaco y Moro. “Fue lindo mirar a los cachorros y decirles ‘¿qué?’. Me hicieron todas las preguntas que me tenían que hacer. Con María, las respondimos como padres” comenzó diciendo el actor en diálogo con De Brito.

“De María no me sorprende. Es una leona y un ser humano. Todo en uno” expresó Facundo sobre la firme defensa pública por parte de su esposa. “No tengo mucho para decir al respecto. Todo es muy intenso. Miro y del otro lado está Romi” agregó.

“Por ser un tema tan sensible, lo dejamos en manos de abogados. Nosotros nos encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podían ser” aseguró Arana y sobre el encuentro agregó: “Fue una conversación muy amena. Nos pusimos de acuerdo. Tanto ella como yo vivimos la profesión con mucho respeto. Me sorprendió todo. Pero ya está todo aclarado. La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular” .

Todos los detalles del acuerdo al que llegaron Romina Gaetani y Facundo Arana:

Luego de la polémica Romina Gaetani y Facundo Arana lograron llegar a un acuerdo, por medio de la mediación con los abogados, el Dr. Ignacio Trimarco y el Dr. Fernando Burlando. Atrás quedaron los agravios y las acusaciones que Romina Gaetani había asegurado, que su colega, Facundo Arana, había dicho en contra de ella, las cuales atentaron contra su integridad y dignidad como mujer y profesional. En las últimas horas, los letrados, Trimarco y Burlando, emitieron en conjunto, un comunicado de prensa, en el que dan a conocer la síntesis del acuerdo al que llegaron las partes.

"Por medio de la presente se los entera y hace saber, que el día viernes 27 de mayo del corriente, en horas de la noche, se llevó a cabo una reunión privada entre el Sr. Facundo Arana y la Sra. Romina Gaetani, acompañados respectivamente de sus letrados patrocinantes, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco, en virtud del conflicto entre ambos, de público y notorio conocimiento".

"Durante la misma, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones. Pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional. Atte. Dres. Fernando Burlando e Ignacio Trimarco", reza el comunicado de prensa de los estudios jurídicos, Trimarco Abogados y Fernando Burlando.

El comunicado de prensa fue compartido por los letrados y por Romina Gaetani. Para el momento de la redacción de esta información, Facundo Arana aún no había hecho ningún tipo de mención al tema.

