Salió a la luz la famosa actriz que Susana Giménez quiere para interpretarla en su serie

En el programa DDM de América TV, el periodista de espectáculos Guido Zaffora compartió detalles del avance del ambicioso proyecto que recreará la vida de Susana Giménez en formato de serie biográfica. Según explicó, el proceso creativo empezó a tomar forma real con la definición de momentos clave de la historia, la decisión de mantener un enfoque original y una fecha tentativa de estreno: finales de 2027.

Una de las decisiones más delicadas y comentadas del proyecto es, precisamente, la elección de la actriz que interpretará a Susana. Lejos de buscar nombres de máximo impacto mediático, la diva y la producción tienen una lógica distinta: quieren que el público pueda verse en ella y no asociar inmediatamente a la intérprete con otra figura famosa. Esa es una de las razones por las cuales figuras muy conocidas —como China Suárez— quedaron descartadas para el papel principal.

Susana Giménez, la diva argentina cuya vida será adaptada a una serie con estreno tentativo para finales de 2027.

Fue Zaffora quien reveló el nombre que más entusiasma a Susana: Julieta Nair Calvo. La actriz, conocida por su versatilidad dramática y por haber compartido proyectos con la propia Susana —como la obra teatral Piel de Judas— entra en el radar por su cercanía personal y profesional con Giménez, algo que, según circuló, juega a su favor para ponerse en la piel de la diva.

Por qué Julieta Nair Calvo sería la encargada de encarnar a Susana Giménez en su serie

La elección de Julieta Nair Calvo, si finalmente se confirma, no sería casual. Más allá de su trayectoria, la actriz tiene una relación afable con Susana Giménez y conoce el estilo, las expresiones y hasta la forma de reír de la diva, lo que en este tipo de biopics suele ser clave para convencer no solo al público sino a la propia persona retratada. Varias fuentes señalan que la propia Susana quiere estar involucrada en cada paso del casting, revisando actrices, evaluando perfiles y dando su aval final.

Además de Nair Calvo, el proyecto contempla la idea de tener varias actrices que interpreten a Susana en diferentes etapas de su vida, desde su juventud hasta la actualidad. Esto responde a la intención de contar una historia profunda, rica en matices y que no se reduzca a una sola mirada, sino que refleje la evolución de una figura emblemática de la cultura argentina.

Julieta Nair Calvo, la actriz favorita de Susana para interpretarla en la biopic sobre su vida.

En este sentido, aunque se mencionaron nombres en rondas preliminares, la propia Susana fue taxativa respecto a poner su sello en cada elección. La razón que dio ella misma —y que ya trascendió en notas recientes— es que no quiere que el público la vea “a través de una cara demasiado conocida”, sino que la identificación con su historia sea lo más natural posible.

Fecha de estreno y expectativas de la trama

Según lo adelantado por Zaffora, la producción avanzará durante los próximos meses con reuniones definitorias para cerrar el guion, seleccionar talentos y planificar la filmación. El objetivo es llegar a finales de 2027 con el estreno, una fecha que la producción considera ideal para dar tiempo a una mirada detenida sobre la vida y obra de Susana Giménez, desde sus comienzos hasta su consolidación como ícono televisivo.

El hecho de que Susana Giménez esté personalmente involucrada en la elaboración del proyecto hace que este biopic —o serie documental dramatizada— tenga un nivel de expectativa alto: no solo por lo que contará, sino por cómo será contado. Entre escenas icónicas, anécdotas inéditas y la participación de quienes la conocen de cerca, la serie promete una mirada íntima y única.

