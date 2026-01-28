El tierno gesto de Susana Giménez con Lucía Celasco y Nicolás Figal: "Que se casen"

Susana Giménez sorprendió con un gesto hacia su nieta Lucía Celasco y el futbolista Nicolás Figal, al expresar su mirada sobre la relación que los une. En medio de la preparación de un cumpleaños distinto, la diva dejó en claro que acompaña el presente de la pareja y que celebra este nuevo capítulo en sus vidas.

Susana Giménez, en la previa de sus 82 años, habló de Lucía Celasco y Nicolás Figal con una frase que reflejó su cercanía familiar. La diva, que eligió un festejo diferente para su cumpleaños, se refirió al fuerte vínculo de la pareja y aportó un gesto que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

La destacada conductora decidió cambiar la gran tradición que mantenía por sus cumpleaños. En lugar de la habitual fiesta en Punta del Este, optó por regresar a Buenos Aires y luego viajar a Madrid, donde se reunirá con su hija Mercedes Sarrabayrouse. La capital española será el escenario de un festejo rodeado de afectos, lejos de la clásica postal uruguaya.

A horas de emprender su viaje, Susana Giménez se cruzó con la prensa en el aeropuerto y, fiel a su estilo, respondió con humor y naturalidad sobre distintos temas. Entre ellos, el flamante noviazgo de su nieta Lucía Celasco con Nicolás Figal. La diva aseguró que está al tanto de la relación y que incluso sigue los partidos de Boca Juniors para acompañar a su nieta.

El vínculo entre la influencer y el futbolista lleva varios meses en boca de todos. Los rumores comenzaron a circular en agosto, aunque la pareja mantuvo silencio y discreción durante un tiempo. Fue recién en noviembre cuando decidieron oficializar la relación y compartir en sus redes sociales una postal juntos.

Las palabras de Susana Giménez, antes de viajar a Madrid, sobre la pareja resonaron con fuerza porque reflejan su cercanía con su nieta. “Que se casen” fue la frase que sintetizó su mirada sobre el noviazgo, acompañada de la idea de que ambos están en edad de dar este gran paso y que los ve súper enamorados.

La relación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal se instaló como uno de los temas más comentados en el ámbito de las celebridades. La oficialización en noviembre marcó un antes y un después, y desde entonces la pareja aparece con frecuencia en redes sociales. La naturalidad con la que se muestran destaca el buen momento que están pasando.

Durante el breve intercambio con los cronistas, Susana Giménez fue consultada sobre su futuro profesional. Ante la posibilidad de regresar a la televisión, respondió con sinceridad que no tiene muchas ganas, dejando abierta la incógnita sobre su vuelta a la pantalla. Además, cuando se le mencionó la posibilidad de reconciliarse con Graciela Alfano, prefirió no responder y continuó su camino.

Susana Giménez, en la previa de su cumpleaños número 82, dejó un gesto que se convirtió en símbolo de apoyo hacia su nieta y Nicolás Figal. El tierno comentario “Que se casen” resume la mirada de la diva sobre la relación y aporta un capítulo más a la historia de la pareja, que confirmó su relación en los últimos meses de 2025.

