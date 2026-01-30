En las últimas horas, Máxima Zorreguieta debió cancelar su agenda protocolar por sugerencia del cuerpo médico al que acudió luego de sentir malestar. Ante esta situación, se generó una gran preocupación alrededor de la reina de 54 años, que no suele tomar este tipo de determinaciones.

Qué le pasa a Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta es una de las reinas más queridas, desde su asunción como reina consorte en 2013. La argentina supo ganarse el cariño del pueblo holandés con su cercanía y simpatía. Además, cada aparición en sus actividades protocolares suele llamar particularmente la atención, ya que se consolidó como una de las miembros de la realeza que es disruptiva con sus looks, con elecciones audaces y repetición de atuendos, que no suele ser común en el ámbito.

Lo cierto es que cada paso que realiza la reina es observado con atención. Por ello, la cancelación de su agenda protocolar a partir del 29 de enero generó gran preocupación. La monarca regresó a Países Bajos luego de un viaje a New York y tenía previsto presentarse en Róterdam, donde sería parte de un acto oficial del programa ‘Ayuda con las deudas para todos’ como parte de la Fundación Financieel Gezond Nederland.

Pero mediante un comunicado oficial, para evitar especulaciones, desde Casa Real se indicó que Máxima Zorreguieta no estaría presente en el evento y, por el momento, se desconoce cuándo podrá reanudar sus actividades. Tal como se expresó oficialmente, la monarca presenta síntomas de gripe por lo que se indicó que debe realizar reposo hasta que presente mejoras.

Por el momento, no se brindaron detalles del cuadro que atraviesa la reina. Sin embargo, es de público conocimiento que estuvo presente en Estados Unidos como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Financiera (UNSGSA). Y en los últimos días, donde justamente hay una ola polar de frío que mantiene en alerta a todos al contar con temperaturas bajo cero que generan preocupación. Presuntamente, durante este viaje Máxima habría enfermado.

Al presentar una serie de síntomas relacionados con la gripe, profesionales de la salud indicaron reposo para la mujer. Ahora, se espera un nuevo comunicado para conocer la evolución del cuadro y si bien no hay una fecha indicada para que Máxima Zorreguieta regrese a sus actividades, podría se próximamente ya que tiene pautado presentarse en un acto en Pumerend.