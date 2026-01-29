El emotivo saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños: “Amiga querida”

Este jueves 29 de enero, Susana Giménez cumple 82 años y las redes sociales no tardaron en llenarse de halagos para la diva de los teléfonos. No obstante, uno de los saludos que más repercutió en la web fue el sentido mensaje que le dejó Mirtha Legrand a la diva de los teléfonos, quien se sumó a la tendencia y le dejó un particular saludo de cumpleaños posteando una fotografía inédita de cuando eran jóvenes.

Mirtha Legrand abrió el baúl de los recuerdos

Desde que ambas se convirtieron en destacadas figuras públicas del espectáculo, Mirtha Legrand y Susana Giménez nunca ocultaron su inquebrantable amistad. Con el correr de los años, ambas divas televisivas se mostraron juntas en eventos sociales, entregas de premios y, con la digitalización de los contactos humanos, comenzaron a hacerse dedicatorias y posteos en redes sociales.

Mirtha Legrand y Susana Giménez | Instagram

En esta oportunidad, con motivo de celebrar el natalicio de la histórica conductora de Telefe, la presentadora de La Noche de Mirtha subió una fotografía en blanco y negro donde se las podía ver posando sumamente sonrientes. Esta instantánea remonta a la década del 70, cuando ambas eran actrices. Allí, con peinados voluminosos las artistas mostraron su complicidad y amistad que ya se estaba gestando y que iba a perpetuarse con el correr de los años.

“¡Feliz cumpleaños amiga querida! gracias por tantos momentos compartidos”, escribió la Chiqui en su cuenta personal de Instagram. Asimismo, este mensaje estuvo acompañado de una etiqueta con el nombre de la diva de los teléfonos para que no pase inadvertido este saludo público.

Mirtha Legrand y Susana Giménez | Instagram

Mirtha Legrand y Susana Giménez: una amistad que perpetuada en el tiempo

No es la primera vez que Mirtha Legrand comparte imágenes con Susana Giménez en las que se las puede ver unidas y sonrientes. Además de convertirse en las herramientas para la difusión de su trabajo en los medios, la abuela de Juana Viaje también aprovechó esos espacios de exposición digital para honrar y homenajear a sus seres queridos. Para el último Día del Amigo, la reina de los almuerzos posteó una foto junto a la propietaria de La Mary resaltando el vínculo que las une.

Cabe señalar que Legrand ha invitado a Giménez a su programa y viceversa, mostrando la generosidad de compartir audiencias. También, se las vio muy cercanas en eventos públicos, elogiándose mutuamente y hasta incluso haciéndose entregas de estatuillas destacadas de la televisión. En la última edición de los Premios Martín Fierro, la conductora de eltrece señaló: “Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”. Por su parte, Susana, en una entrevista reciente, resaltó: “La admiro como a nada en el mundo, además está divina. Siempre estamos juntas”.

De esta manera, Mirtha Legrand homenajeó una vez más a Susana Giménez en su cumpleaños número 82. Pese a que la rubia está de viaje por Europa junto a su círculo más íntimo, la Chiqui no quiso quedarse afuera de la ola de saludos públicos dejando su sello distintivo en una amistad que trasciende generaciones y éxitos televisivos.

NB