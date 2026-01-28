Cami Homs publicó la primera foto de Aitana, su hija con José Sosa: "Bienvenida princesa nuestra"

La espera terminó. Cami Homs y José Sosa celebran el nacimiento de Aitana, su primera hija en común, y la noticia llenó de emoción a sus seguidores. Luego de varios días de expectativa y bromas en redes sobre lo mucho que se hacía desear, la beba finalmente llegó al mundo y, según confirmaron fuentes cercanas a CARAS, tanto la mamá como la recién nacida se encuentran en perfectas condiciones.

La primera imagen de Aitana: ternura y calma

A través de su cuenta en Instagram, Cami publicó la primera imagen de Aitana. “Te hiciste desear tanto… Bienvenida princesa nuestra”, escribió la modelo. La publicación se llenó rápidamente de likes y comentarios de cariño por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo, que celebraron la feliz noticia.

La foto que acompaña el anuncio transmite paz, delicadeza y emoción. En la imagen se ve a Aitana descansando en una cuna transparente de hospital, envuelta en sábanas blancas y con un pequeño gorrito de tela clara con estampa floral. La beba duerme plácidamente, con los brazos elevados, en una postal íntima y serena que refleja los primeros instantes de vida.

La primera foto de Aitana, hija de Cami Homs y José Sosa

La escena está acompañada por la luz natural que entra desde una ventana con balcón, creando una atmósfera cálida y minimalista. Todo el encuadre refuerza la sensación de calma, bienvenida y amor, sin artificios ni excesos: solo el comienzo de una nueva historia.

Un nacimiento muy esperado

Hace apenas tres días, la propia Cami Homs había compartido en sus redes sociales una publicación en la que, con humor, hacía referencia a la larga espera.

“Llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”, escribió, junto a una serie de fotos luciendo su embarazo en distintos rincones de su casa. La publicación se llenó de mensajes de cariño, apoyo y ansiedad por la llegada de Aitana.

Este martes 27 de enero de 2026, el periodista Gustavo Méndez dio la primera señal pública al asegurar que el nacimiento era “inminente” y que la modelo ya se encontraba internada. Horas más tarde, una fuente cercana a la pareja confirmó a CARAS la feliz noticia.

Cami Homs

La llegada de Aitana representa un momento muy especial para la pareja y también para su familia ensamblada. José Sosa es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, fruto de su relación anterior con Carolina Alurralde, mientras que Cami Homs es madre de Francesca y Bautista, junto a Rodrigo De Paul.

