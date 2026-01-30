Facundo Arana y María Susini mantuvieron una historia de amor por 19 años, y formaron una familia con sus tres hijos Yaco, India y Moro. Sin embargo, durante enero del 2026, dieron a conocer que decidieron separarse y seguir su camino personal. Si bien el actor aseguró que había sido sin ningún conflicto, algunos periodistas comenzaron a sacar situaciones que habría profundizado la tensión entre ambos. En LAM (América), dieron a conocer un particular episodio que vivieron por un accidente de su hija, y que habría provocado una separación más dura entre ambos.

Facundo Arana, María Susini y sus hijos

Reveleron el particular episodio que vivieron Facundo Arana y María Susini por un accidente de su hija: "Casi se muere"

Muchas celebridades deciden separarse, tras años de estar juntos. Sin embargo, algunos de ellos mantienen un buen trato, mientras que otros se enfrentan en complicados roces en la intimidad. En la noche del 27 de enero, Pilar Smith contó en LAM (América) que India, la hija de Facundo Arana y María Susini, había sufrido un accidente en equitación y que eso mismo había tensado la relación entre ambos. El 28 de enero, Ángel de Brito llegó con más información, revelando que la pareja estaba separada desde antes, y que esto había generado problemas con los adolescentes. “Ninguno de los padres estaba cerca. Facundo salió volando a la clínica a 200 por hora. Casi se la pone. Llegó casi infartado en la moto e hizo ir a un amigo íntimo, que es el entrenador. María lo llamó para avisarle que la nena estaba bien”, detalló el conductor.

Sin embargo, este hecho habría ocurrido luego de que tomaran la decisión, en medio de que estaban resolviendo cómo sobrellevar todo. “La separación viene hace bastante, de hecho, María lo dejó ver en sus historias. Pasaron las fiestas cada uno por su lado, Facundo con su madre y ella con los chicos. Se separan con mucha distancia, con muchas diferencias, con hijos adolescentes que hacen reclamos a los padres, que se ponen de un lado, se ponen del otro… no quiero entrar en detalles. El tema de los hijos adolescentes está”, explicó. Finalmente, sumó: “Como toda hija adolescente, India está enojada con Facundo. Me confirman eso, pero no sé el motivo”.

La supuesta decisión de María Susini: Facundo Arana no podía entrar al hospital

Cuando Pilar Smith contó la noticia al aire, agregó un dato que aún no pudo ser confirmado por los protagonistas ni sus fuentes, pero que un testigo sí lo vio. “En ese momento nos cuentan que María habría dicho que no fuera Facundo. Que no fuera el padre al hospital, que ella tampoco, aparentemente, podía acompañarlo”, había detallado. Sumando este dato y lo agregado por Ángel de Brito, muchos de sus seguidores comenzaron a dar sus teorías de que la separación de la pareja estuvo lejos de ser pacífica como había dicho el actor en la televisión abierta.

Facundo Arana, María Susini y sus hijos

Por el momento, ninguno de los protagonistas se pronunció respecto a lo sucedido, por lo que las teorías siguen creciendo a su alrededor. El accidente de su hija India habría sido un motivo de separación o de demostración de tensión entre ellos. Facundo Arana y María Susini siguen siendo tema de conversación mediática, tras la sorpresiva decisión que tomaron, luego de 19 años casados y de una familia formada.

A.E