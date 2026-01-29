Carolina, la hermana de Susana Giménez, disfruta de Punta del Este junto a su familia

Punta del Este vuelve a reafirmarse como un refugio elegido por quienes buscan bajar el ritmo frenético de la gran ciudad, y en ese escenario Carolina Giménez Aubert transita el verano entre rutinas simples, rodeada de sus seres queridos y compartiendo tiempo en familia. Lejos de los flashes mediáticos y las exposiciones excesivas, la hermana de Susana Giménez disfruta de la temporada esteña junto a su marido, Diego Mejuto, y sus hijos adolescentes, Francisco, de 14 años, y Guadalupe, de 17, en un clima distendido donde el descanso y los buenos momentos son prioridad.

La vida familiar de Carolina Giménez Aubert

La estadía en las exclusivas playas de Punta del Este se vuelve aún más especial por la presencia de la diva, con quien Carolina Giménez Aubert mantiene un profundo lazo, forjado a lo largo de los años y sostenido por la complicidad y el cariño que las caracteriza. La empresaria, mantiene en absoluta reserva su imagen y decide formar su vida lejos de la mirada pública, aunque conoce a la perfección las consecuencias de pertenecer al entorno íntimo de Susana Giménez.

Susana y Carolina Giménez | Instagram

En este marco, las celebraciones de fin de año en Uruguay funcionaron como punto de encuentro para todo el clan familiar. Además de la diva de los teléfonos -quien cuenta con su mansión en la costa esteña-, asistieron sus hermanos Patricio y Federico, este último conocido en el ámbito íntimo como Kiko. De perfil bajo y con una carrera consolidada como ingeniero en una empresa de primerísimo nivel, Federico sorprende por su faceta artística como integrante de una banda musical, una faceta creativa que Carolina reconoce con humor que no heredó.

Al frente de su propia consultora de comunicación, la ejecutiva de 48 años logra equilibrar con naturalidad el trabajo y el descanso. Las mañanas suelen empezar temprano, con caminatas en la playa junto a su marido, mientras los adolescentes se suman más tarde. Fanática de la cocina casera y de las reuniones familiares, encuentra en la comida el motor perfecto para reunir al clan.

En su casa cercana a Manantiales, las puertas están siempre abiertas para hermanos, sobrinos, amigos y encuentros improvisados. Asimismo, en la residencia de Susana -La Mary- suelen desarrollarse cumbres entre los hermanos Giménez que son profundamente atesorados por Carolina.

Susana y Carolina Giménez | Instagram

Carolina Giménez Aubert, la hermana de Susana con bajo perfil

Hija del segundo matrimonio de Augusto Giménez Aubert con la psicóloga Cristina Frank, la hermana de Susana Giménez se formó en Comunicación en la UADE y cursó estudios de Arquitectura en la UBA. Su vida transcurre hoy entre sus proyectos laborales en Buenos Aires y el descanso en Punta del Este, donde construyó un presente sólido junto a Diego Mejuto, con quien se casó en 2015, y formó una familia ensamblada.

Lejos del universo del espectáculo, encontró su propio camino en el ámbito corporativo tras fundar Giménez Aubert & Asociados, una consultora desde la que asesora a empresas y figuras públicas. En más de una oportunidad reconoció sentirse reflejada en la historia de su afamada hermana, con quien comparte experiencias de vida, desafíos personales y una mirada común sobre la familia como eje central.

Carolina Giménez Aubert y su marido en Punta del Este | RS Fotos

Así, Carolina Giménez Auber, la hermana de Susana Giménez, aprovecha de la temporada de verano en Punta del Este rodeada de sus seres queridos. Durante sus paseos junto a su marido por los sofisticados balnearios esteños, la empresaria se muestra sonriente y relajada, aun sabiendo que es retratada por los fotógrafos que se encuentran cubriendo el verano de los famosos. Una simpatía que la caracteriza y que genera calidez en quienes la rodean.

