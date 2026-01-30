Revelaron el terrible accidente que sufrió Cecilia Roth: "Tenía un agujero"

Cecilia Roth se volvió centro de atención mediática, cuando comenzaron sus grabaciones de la serie de Moria Casán. Tanto ella como Sofía Gala y Griselda Siciliani, llevan a la pantalla de la ficción a la One, en una biografía producida por Netflix. Sin embargo, su actuación y sus actitudes comenzaron a dar de qué hablar entre los fanáticos de la televisión argentina. Finalmente, y tras semanas de hermetismo y teorías, revelaron el terrible accidente que sufrió, en medio de la producción.

Sofía Gala, Moria Casán, Griselda Siciliani, Cecilia Roth

El duro accidente de Cecilia Roth en medio de las grabaciones de la serie de Moria Casán: "Tenía un agujero"

Cecilia Roth es una de las actrices más consagrada de la televisión argentina. "Todo sobre mi madre", "Goya" y "Crímenes de familia" son solo algunos de los nombres que aparecen entre las producciones de las que participó, y la consagraron como una artista clave. Sin embargo, ahora se enfrenta a un reto mayor: interpretar a la One, Moria Casán, en su serie biográfica. Esto dio de qué hablar, sobre todo por el poco parecido entre ambas y supuestas actitudes que tuvo con la producción.

Esto hizo crecer una polémica a su alrededor, y fue Moria Casán la que reveló que, en realidad, había ocurrido un duro accidente que provocó frenar las grabaciones. "Se dijeron muchas cosas, y se tenía que guardar silencio. Fue un accidente, se cayó de cara. Se hizo un tajo en la frente que no te explico", detalló la One en su programa La Mañana de Moria (eltrece). De esta manera, remarcó: “No fue en plena filmación, fue en la casa. En el rostro, que te están filmando todo el tiempo. Tenía un agujero, se tuvo que coser. Golpe en la cara es terrible”.

Problemas con la producción y polémicas: la participación de Cecilia Roth en la serie de Moria Casán

Durante las últimas semanas, Cecilia Roth dio de qué hablar, por supuestos problemas con las grabaciones de la serie de Moria Casán. En Intrusos (América), Paula Varela aseguró: “Toda la gente te dice que Cecilia no tiene la energía de Moria, hay algo que tiene que ver con lo natural”. De esta manera, muchos otros periodistas agregaron que la actriz llegaba tarde a las grabaciones y no parecía tener buena onda con el director. Además, las primeras imágenes de ella caracterizada hicieron que los comentarios negativos crecieran a su alrededor, provocando duros dichos contra la artista.

Cecilia Roth como Moria Casán

Finalmente, fue Moria Casán la que reveló que las complicaciones habían surgido, tras el accidente doméstico de Cecilia Roth. De esta manera, expuso que en cuatro meses habían hecho muchísimas grabaciones y no había problemas con la organización planteada. Se puso un punto final a los supuestos rumores de la actriz y su participación, dando a conocer un duro momento que tuvo que vivir en los últimos meses.

A.E