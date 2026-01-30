Así fue la lujosa celebración de Susana Giménez por su cumpleaños: risas, exclusividad y gastronomía gourmet

Susana Giménez vivió un especial día el 29 de enero del 2026. La diva de la televisión argentina cumplió 83 años, y decidió celebrar no solo este evento, sino que también el amor que construyó en la intimidad. Por eso, viajó a España junto a sus seres queridos y se alejó de las redes sociales, durante todo el tiempo. Finalmente, mostró el lujoso pero íntimo festejo en su cuenta de Instagram, donde las risas, la complicidad y la gastronomía gourmet se robaron la atención de todos.

Los cumpleaños de Susana Giménez siempre se destacaron por su lujo y grandeza al momento de celebrarlo. Desde cenas con personajes internacionales hasta grandes fiestas con tortas de de tres pisos, la diva siempre buscó el máximo para demostrar su personalidad extrovertida y divertida. Sin embargo, en esta ocasión, decidió alejarse de la Argentina y sus costumbres, y preparó una lujosa cena de cumpleaños en Madrid, donde su círculo cercano y la complicidad entre ellos fueron el eje central.

En su cuenta de Instagram, Susana compartió un video, donde los hermanos Cella, dueños de Olga, la pasaban a buscar por su hotel sofisticado y le regalaban un gran ramo de flores. De esta manera, sorprendió la ausencia de su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, y sus nietos, Lucía y Manuel Celasco. Los presentes fueron a cenar a un restaurante, donde la exclusividad y la gastronomía gourmet se notaba en cada una de las esquinas. Finalmente, le cantaron la famosa canción del cumpleaños, con una pequeña torta, y una inscripción en el plato que decía "Feliz Cumpleaños". "¡Gracias a todos los que me escribieron! ¡Los amo!", expresó la diva.

La verdadera razón por la que Susana Giménez decidió viajar a Madrid

La decisión de pasar su cumpleaños en Madrid sorprendió a todos los seguidores, ya que Susana Giménez suele elegir lugares icónicos de su vida como Punta del Este, Miami o Buenos Aires. Sin embargo, horas antes del evento, en Intrusos (América), Adrián Pallares reveló la razón que le expusieron sus fuentes por la cual la diva eligió ir a España. "Lo que me cuentan es que hace un tiempo se hizo un tratamiento en una de sus rodillas que le quedó fantástico porque, cuando viajó a Turquía con Marley, le costaba mucho caminar y dijo: quiero en la otra también. Se va a hacer ese tratamiento y además se va a hacer una especie de refresh facial. La frase fue quiero estrenar cara en el Mundial", cerró.

A pesar de esto, las celebridades y sus seres queridos no dudaron en mandarle un saludo por su cumpleaños, y dejar los mensajes más tiernos en las redes sociales. Susana Giménez pasó una noche de lujo, junto con su círculo cercano, y no dudó en compartir los detalles en un emotivo video donde las risas y la complicidad fueron las protagonistas de la noche. El mismo no tardó en viralizarse y los mensajes le llegaron felicitándola por su gran día.

A.E