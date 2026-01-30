Netflix estrenó el trailer de la segunda temporada de En el Barro: el picante rol de la China Suárez

Los fanáticos de las series de Netflix expresaron su felicidad y emoción, cuando la plataforma de la N roja lanzó el primer trailer de la segunda temporada de En el Barro. La serie de Sebastián Ortega promete más polémicas y complicaciones dentro de la cárcel "La Quebrada", y la participación de varias celebridades importantes de la televisión argentina. La que más llamó la atención fue la China Suárez, desde el momento que anunció a su personaje. Sin embargo, las primeras imágenes dieron de qué hablar por el picante rol que ella cumple en él.

China Suárez, en En el Barro

En el Barro estrenó el trailer de la segunda temporada, y promete más acción y problemas dentro de "La Quebrada". Al elenco formado por Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, y Camila Peralta, se suman importantes nombres como Verónica Llinás, Julieta Ortega, la China Suárez e Inés Estévez, redoblando las apuestas en cada uno de los roles. Además, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, L-Gante y Payuca también se unen con apariciones especiales. Sin embargo, Eugenia Suárez se robó la miradas de todos al mostrar más detalles de su picante rol en la nueva trama.

Al finalizar la primera temporada, deja ver su presencia en la cárcel que se acentuará en esta segunda entrada. Nicole es una prostituta VIP de clientes millonarios, que cumplirá un rol de viuda negra en sus salidas de "La Quebrada". Con atuendos elegantes y miradas asesinas, será una de las ladronas que se verá involucrada en la gran guerra de las "capas" dentro del lugar. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en notar su presencia, y sacaron sus teorías sobre la importancia de su personaje y con quiénes compartirá escenas.

Los proyectos del 2026 de la China Suárez

La China Suárez tiene una agenda interesante dentro del cine y la televisión argentina. Tras su estreno a finales del 2025 de "Hija del Fuego", la serie de Disney+, en este 2026 volverá a la televisión con el lanzamiento de la novela, a partir del lunes 2 de febrero por El Trece. Su vida seguirá siendo en Turquía, junto a sus hijos y a Mauro Icardi, pero esta producción no será la única que vea la luz. En el Barro la volverá a llevar a la boca de todos, con un rol picante y clave para la trama.

Nicole se robó las miradas en el trailer de la nueva temporada de En el Barro, y los usuarios no dudaron en comentar al respecto. La China Suárez admitió frente a todos que tiene expectativas por este personaje, ya que se diferencia de todos los que hizo en proyectos anteriores. La actriz se une a un elenco de lujo, en una nueva producción de Sebastián Ortega, que tiene fecha de estreno para el 13 de febrero, solo por Netflix.

