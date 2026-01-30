Wanda Nara está viviendo uno de los momentos más emocionantes en su vida. Tras haber construido y planificado su mega mansión a su semejanza, y la de sus hijos, comenzó con la mudanza a la casa de sus sueños. Sin embargo, las polémicas y los escándalos la siguen en todo lo que haga, y ahora se encuentra enfrentada con sus nuevos vecinos. Según dieron a conocer, la acusaron de "sucia y ruidosa", y ella no tardó en responderles enojada, terminando con todos los rumores.

Wanda Nara

Wanda Nara se defendió frente a las acusaciones de sus nuevos vecinos

La mudanza de Wanda Nara se volvió uno de los temas mediáticos más observados por las redes sociales, debido al contexto en su guerra con Mauro Icardi y a las acusaciones de sus vecinos. Durante las últimas semanas, y con el comienzo de la movilización, muchos periodistas comenzaron a recibir fotos y denuncias de los habitantes del barrio privado, criticando duramente a la conductora de MasterChef por su comportamiento en el lugar. Algunos audios y clips se viralizaron, provocando el enojo de la propia Nara.

Es por eso que, y luego de que en A la Tarde (América) compartieran audios del vecino de al lado de ella, la modelo decidió pronunciarse en las redes sociales y desmentir lo presentado. "Chicos relax, soy mi propia vecina. El lote de al lado es mio y es obvio qué no me voy a auto-denunciar. Estoy de mudanza y no tengo ni ninguna multa. Es feo lo que hacen porque pueden hacer perder el trabajo de la gente del barrio. Ya mandé copia de todo lo que dicen en los medios a la intendencia y no quisiera que ningún chusma pierda su trabajo. Dejen de inventar cosas que no son", decretó Wanda.

El enojo de Wanda Nara

En la mirada crítica: los dichos de los vecinos contra Wanda Nara

Santiago Sposato llevó al programa, durante la tarde del 29 de enero, una fuerte interna que apareció en el nuevo vecindario de Wanda Nara. “Una persona le escribe a la intendencia del Yatch y les dice ‘como podrás apreciar en la imagen, han dejado restos de materiales en el espacio verde del lote 200 y pico. Se solicita enviar gente a retirar los mismo”, leyó, en relación a la mudanza de la modelo. De esta manera, sumó el audio de uno de los vecinos, quien aseguraba que ella era "sucia y ruidosa".

"Se mudó hace dos días, pasas por adelante de la casa y es un asco total. Toda la basura, la mudanza, la vista, desparramada en la puerta, sin bolsas. O sea, no podés pasear en cuatri de las dos de la mañana un martes. El ruido que hay en la casa en esas máquinas es tremendo. Yo tengo un bebé chiquito, pero estos no respetan nada", se escuchaba. De esta misma manera, Eugenia Schlatter agregó que Wanda y Martín Migueles habían estado andando en cuatriciclo a las 2 de la mañana, y habían aparecido videos de los menores de edad en moto de agua, lo que había hecho crecer el escándalo.

Ante las denuncias en la televisión, Wanda Nara decidió no quedarse callada y enfrentó las denuncias. Ella aseguró que nada de eso era cierto, y expuso que presentó los papeles en las autoridades correspondientes. Sin embargo, el escándalo llegó a los usuarios de las redes sociales, que no dudaron en exponer sus ideas y teorías. A pesar de que su megaproyecto se está haciendo realidad, la conductora sigue siendo foco de polémicas mediáticas.

A.E