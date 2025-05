Fernando Burlando no duda en demostrarle a Sarah Burlando y Barby Franco lo mucho que las ama. Por eso, las acompaña en su pasión por la moda y modela con ellas cuando lo invitan a ser parte de un importante evento. Sin embargo, también él les comparte sus hobbies y actividades favoritas para que ellas lo intenten. La niña probó con la equitación, un deporte que comparte con su padre, y ahora se sorprendió con un talento oculto de él. En sus historias de Instagram, Barby mostró la faceta desconocida de Burlando como mago.

Fernando Burlando, Sarah Burlando, Barby Franco

Show de magia personalizado: Fernando Burlando sorprendo a su hija Sarah

Sarah Burlando es una niña muy curiosa y animada. La cuenta de Instagram de Barby Franco guarda los mejores recuerdos de la niña, donde muestra sus looks favoritos, todas las actividades que realiza y la relación que tiene con sus amiguitos. Sin embargo, la modelo también destaca los mejores momentos de Sarah con su papá, Fernando Burlando. El letrado se deja momentos en el día para pasarlos con su niña, y la invita a jugar al aire libre o sorprenderse con cosas mágicas.

Fernando Burlando, Sarah Burlando

En las últimas horas, Barby Franco compartió un video de ambos donde podían disfrutar de una faceta desconocida del abogado: ser mago. Burlando no es solo un aficionado de la magia, si no que se dedicó a coleccionar diversas herramientas y trucos para luego mostrarle a sus seres queridos. Por eso, sacó su "valija mágica" y le mostró a Sarah uno de sus más grandes hobbies. Primero de todo, hizo aparecer dos bolas de boliche del tamaño de la mano de la niña, y ella no dudó en aplaudirlo.

Fernando Burlando, Sarah Burlando

La emoción de Sarah se transmitió en el video y hacia su padre, quien, complacido, decidió seguir mostrándole más trucos de magia. Así, hizo desaparecer una de las pelotitas, y con la otra la guardo en una bolsa de mago. La niña tuvo que soplar y cuando revisó no estaba más. Sorprendida, comenzó a preguntar a dónde se había ido, y su padre le insistió porque volviera a soplar. Eso hizo, y descubrió que la pelota de boliche había regresado al interior de la bolsa.

Los halagos y ovaciones hacia Fernando Burlando no se quedaron solo en su casa. Los seguidores de Barby Franco también opinaron al respecto y le enviaron mensajes felicitándolo por su talento. El abogado no duda en probar todas las actividades posibles para entretener y poder conectar con Sarah Burlando. Padre e hija se acompañan en todo momento y buscan la sonrisa del otro, que no tarda en llegar, sobre todo cuando también se une Barby Franco.

A.E