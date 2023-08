Fede Bal es uno de los galanes del mundo del espectáculo y lo demuestra con la enorme cantidad de mujeres con las que tuvo algo. Hace algunos meses se vio envuelto en un inmenso escándalo cuando trascendió la información de que le fue infiel a Sofía Aldrey, quien solía ser su novia de hacía ya algún tiempo. En medio de esta polémica, surgieron rumores que lo vinculaban con Estefi Berardi, la flamante panelista.

En aquel entonces, mientras Fede Bal estaba en el ojo de la tormenta por sus repetitivas infidelidades, en varios programas comentaron unos supuestos chats del actor con varias mujeres, entre ellas algunas famosas. En el extenso listado estaba el nombre de Estefi Berardi, que en aquel entonces estaba como angelita de LAM, el programa de Ángel De Brito. Ambos aseguran que los chats son falsos y negaron la información que los vincula amorosamente.

Estefi Berardi

Desde hacía un largo tiempo, se sabía que Fede Bal y Estefi Berardi mantenían una relación de amistad, y en contadas oportunidades lo contaron en la televisión. Sin embargo, desde que este escándalo tomó relevancia y la exangelita fue juzgada por esto, decidió cortarle el rostro al hijo de Carmen Barbieri y no se vieron más para no reavivar los rumores de romance.

De todas formas, parece que Fede Bal no entendió cuál es la intención de Estefi Berardi y lanzó un picante comentario al aire de Mañanísima que reavivó las especulaciones sobre si su relación es meramente amistad o hay algo de amor.

El tiroteo de Fede Bal a Estefi Berardi que reavivó los rumores de romance

Fiel a su estilo seductor, Fede Bal no perdió la oportunidad de darle un tierno halago a Estefi Berardi cuando estaba al aire en el programa de su madre, Mañanísima. Primero, comenzó señalando un cambio en el look de la panelista: "Che, Estefi tiene el pelo distinto hoy, ¿no?".

Fede Bal

Rápidamente, Estefi Berardi pasó a comentar cuál es su nueva apuesta en su look que habría dejado obnubilado a Fede Bal. "Sí. Me hice la raya para el costado", contestó. Pero el que no le deja pasar una a su compañera es Pampito, y tiró un ácido comentario que remarcó el piropo del actor hacia ella: "Ay... qué observador, a mí no me dijiste nada del corte".

Sin embargo, a Estefi Berardi no le gustó nada la interrupción de Pampito y retomó la conversación, buscando que Fede Bal siga halagando su look. "¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber...", preguntó con picardía. Ahí mismo, el actor le demostró que realmente le gusta mucho y le sugirió que use ese peinado siempre.

"Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer", comentó Pampito con mucha ironía. "Mis amigos me dicen esas cosas, si me queda bien o no un peinado", resaltó Estefi Berardi.

La que vio todo esto con mucha sospecha fue Carmen Barbieri, que no perdió el tiempo y le tiró una directa pregunta a Fede Bal sobre la relación que tiene con Estefi Berardi. "¿Ustedes son amigos, no? Eso quiero saber", lanzó la conductora del programa. "Sí, claro", contestó el actor.

La respuesta no le convenció a Carmen Barbieri y dijo: "Si claro y un silencio...". Sin embargo, a Fede Bal ya lo hartó el tema y expresó su punto de vista: "No, ustedes hacen pausa, le ponen una tensión a la situación que no la tiene".

NL.